Annonce tardive pour la prolongation de l’école à distance après les Fêtes

Pour les élèves du primaire du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, cette annonce ajoute deux journées d’école à distance.

On sait que la priorité présentement au Québec c’est de vaincre ce virus-là, de limiter les dommages et les enseignants disent : "on va continuer de faire notre part pour y arriver" , a tenu à préciser Claudia Cousin, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Elle déplore tout de même que le personnel ait appris la nouvelle tardivement. Ce qu’on trouve dommage c’est de l’avoir appris [mardi] à 17 h , dit-elle.

Certains diront que c’était dans l’air, mais il y a eu beaucoup de choses dans l’air et ça ne se concrétise pas [toujours] , explique-t-elle.

Les élèves du primaire et du secondaire vont commencer l’école à distance ce jeudi. Les jeunes devraient être de retour en classe le 11 janvier 2021.

Les enseignants doivent entrer en contact une fois par jour avec les élèves de niveau primaire, affirme Claudia Cousin.