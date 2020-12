Marcher de Bouctouche à Vancouver… sans quitter le Nouveau-Brunswick

Des résidents de Bouctouche ont entrepris de parcourir à pied une distance équivalente à celle séparant leur ville et celle de Vancouver, mais sans quitter leur région.

Leur démarche fait partie d’un défi lancé dans le but de réduire le stress et l’anxiété liés à la pandémie et d’encourager les gens à faire des activités en plein air.

L’idée est de Sébastien Doiron, agent de développement communautaire à Bouctouche. Il explique qu’en proposant un objectif si ambitieux, il espérait motiver plus de gens à y participer.

Les participants tentent de parcourir 5500 km depuis le 18 novembre comme ils le feraient sur la Transcanadienne pour se rendre à Vancouver. Ils ont tous un podomètre et informent M. Doiron chaque semaine du nombre total de pas effectués.

Sébastien Doiron, agent de développement communautaire à Bouctouche, a lancé le défi à la communauté de marcher jusqu'à Vancouver, au sens figuré. Photo : CBC/Kate Letterick

Le total jeudi dernier représentait une distance équivalente à celle entre Bouctouche et Medicine Hat en Alberta, indique Sébastien Doiron.

Tamie Maillet, l’une des 52 personnes qui relèvent le défi, explique que bien des gens ont l’habitude de rester au chaud à l’automne et en hiver, et qu’elle préfère pour sa part sortir et bouger.

Mme Maillet marche de trois à quatre fois par semaine avec une connaissance. Elle explique qu’elles peuvent marcher pendant une heure ou deux et que ce temps passe vite.

Elle souligne que ce genre d’activité est possible à tout âge et que chaque participant progresse à son propre rythme. De plus, les participants peuvent marcher seuls ou en groupes.

Il est aussi agréable pour eux d’imaginer qu’ils sont à Toronto, par exemple, et qu’ils visitent les attractions de cette région puis celles de Vancouver, ajoute-t-elle.

Les participants mesurent la distance parcourue avec des podomètres. Ces petits appareils que l'on peut accrocher à sa ceinture indique le nombre de pas effectués. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Jean-Noël LeBlanc, un autre participant, a toujours eu un mode de vie actif. Il marche chaque jour pendant au moins une heure. Il estime que l'activité est particulièrement appropriée durant cette pandémie qui rend les gens anxieux.

M. LeBlanc aimerait voir d’autres communautés relever des défis du même genre parce que l’activité physique est bienfaisante. Il dit qu’il aime marcher par temps froid et qu’il sent beaucoup mieux après. Toute l'anxiété et les soucis de la vie quotidienne disparaissent ainsi, explique-t-il.

Sébastien Doiron estime que les participants atteindront leur but d’ici le 17 décembre.

Le plus important, ajoute-t-il, est le fait que l’activité rassemble la communauté, et ce, particulièrement en période de pandémie. Il est essentiel, dit-il, que les communautés se rassemblent et trouvent des moyens de rester actives dans les circonstances.

M. Doiron songe d’ailleurs à lancer d’autres défis pour garder sa propre communauté active.