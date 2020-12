COVID-19 : l'Ontario recense 2139 nouveaux cas et 43 morts

Santé publique Ontario confirme 2139 nouvelles infections mercredi, après un record de 2275 cas, mardi.

Malgré le confinement en vigueur depuis la fin novembre, Toronto enregistre un nombre record de 780 nouveaux cas mercredi.

La région de Peel a 528 infections; York, 148; Durham, 143; Windsor-Essex, 111; Halton, 55; Niagara, 51; Waterloo, 52; Hamilton, 47; Simcoe Muskoka, 46; et Ottawa, 36.

Il y a 43 décès de plus mercredi, un nombre record en une seule journée depuis le début de la deuxième vague.

Le bilan des morts en Ontario depuis le début de la pandémie grimpe à 4035.

Le nombre total de cas dans la province se chiffre, lui, à 146 535.

Au cours de la dernière semaine, il y a eu en moyenne 1962 nouveaux cas de coronavirus par jour dans la province.

Mardi, les autorités provinciales avaient attribué en partie le record de 2275 cas à un changement dans la comptabilisation des données.

Hausse des hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations augmente à 932 (+11) mercredi.

Il y a 7 patients de plus aux soins intensifs (total : 256) et 1 patient de plus sous respirateur (total : 157).

La province se rapproche des sommets atteints durant la première vague, soit 1043 hospitalisations et 264 patients aux soins intensifs.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario tient une réunion d'urgence mercredi, alors que la province a demandé aux hôpitaux de se préparer à un afflux de patients infectés par la COVID.

À la fin décembre et en janvier, il semble de plus en plus vraisemblable que les hôpitaux feront face à une vague de patients infectés par la COVID qui seront très malades, ce qui perturbera assurément les soins intensifs et d'autres services , affirme une porte-parole de l'Association.

Il y a 2043 nouvelles guérisons mercredi. Le nombre de cas actifs augmente légèrement pour s'établir à 17 084 (+53).

223 cas de plus dans les écoles

La santé publique recense 223 infections additionnelles en milieu scolaire mercredi.

Près de 85 % des nouveaux cas touchent des élèves.

Au total, 933 écoles ont actuellement un cas déclaré de COVID-19, soit plus de 19,3 % des écoles ontariennes.

Vingt écoles sont présentement fermées.

Le gouvernement Ford critiqué

Le premier ministre Doug Ford ne sera pas disponible pour répondre aux questions des journalistes mercredi.

Il doit plutôt visiter les installations à Toronto du service d'ambulance aérienne Ornge, qui participera au transport des vaccins contre la COVID-19.

La chef de l'opposition officielle en Ontario, la néo-démocrate Andrea Horwath, presse M. Ford de mettre en place une stratégie pour le temps des Fêtes.

Le nombre de cas de COVID-19 a bondi après l'Action de grâce et nous serions naïfs de croire que ça ne puisse pas se produire à nouveau après les vacances de Noël et du Nouvel An. Andrea Horwath, chef du NPD

Mme Horwath réclame un plan de dépistage dans les écoles et les entreprises et des congés de maladie payés pour les travailleurs.

Remontée du dépistage

Près de 49 200 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est plus que mardi, mais légèrement en deçà de l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.