Les États-Unis accusent la Suisse et le Vietnam de manipuler leur monnaie

Le Trésor américain a accusé formellement la Suisse et le Vietnam mercredi de manipuler leur monnaie et a ajouté trois pays à la liste de ceux qu'il soupçonne d'orchestrer la dévalorisation de leur devise face au dollar.

Dans la nouvelle édition de son rapport semestriel sur le sujet, le Trésor estime que jusqu'en juin au moins, les autorités suisses et vietnamiennes intervenaient sur les marchés des changes pour empêcher des ajustements naturels de la balance des paiements.

Il ajoute, concernant le Vietnam, que celui-ci a aussi agi dans le but de bénéficier d'un avantage concurrentiel déloyal en matière de commerce international .

Pour être accusé par Washington de manipulation des taux de changes, un pays doit afficher un excédent commercial bilatéral de 20 milliards de dollars avec les États-Unis, des interventions sur les marchés des changes représentant 2 % de son produit intérieur brut (PIB) et un excédent courant dépassant 2 % de son PIB.

Le Trésor américain ajoute que sa liste de surveillance regroupant les pays qui répondent à au moins un de ces trois critères en inclut désormais 10, avec l'ajout de Taiwan, de la Thaïlande et de l'Inde.

Les pays déjà sous surveillance étaient la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Italie, Singapour et la Malaisie.