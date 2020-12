COVID-19 : Une majorité de Britanno-Colombiens sondés accepterait de se faire vacciner

La recherche menée entre les mois d’août et décembre par le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et le Women's Health Research Institute (WHRI) indiquent que 83,9 % des 4637 personnes sondées, âgées entre 25 à 69 ans, sont assez susceptibles, ou très susceptibles, de recevoir le vaccin contre la COVID-19.

La question posée était la suivante : si un vaccin contre la COVID-19 était disponible et recommandé pour vous, quelle est la probabilité que vous le receviez?

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et le Women's Health Research Institute (WHRI) ont mené un sondage entre août et décembre auprès de 4637 personnes. Le sondage a été mené en ligne auprès de femmes qui participent à une étude sur l'effet de la pandémie sur les femmes. Ces femmes ont ensuite été invitées à partager le sondage avec les hommes dans leur maison. Une marge d’erreur ne peut être calculée sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.