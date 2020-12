De la zone jaune au orange : « Je pense que la population est frustrée de la nouvelle »

La région doit passer du jaune au orange du 17 décembre au 11 janvier et appliquer les mesures reliées avec ce palier.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue prévoit répondre aujourd'hui ou demain aux nombreuses questions des citoyens de la région.

Le maire de La Sarre, Yves Dubé, se dit déçu de voir les commerces non essentiels au Québec obligés de fermer du 25 décembre au 11 janvier.

C’est sûr que je ne peux pas me réjouir de ça. La population a respecté les consignes sanitaires. La population s’est privée. Nos entreprises, nos restaurateurs, nos détaillants, nos commerçants, ils ont fait des sacrifices, des aménagements. Qu’on se fasse imposer [ces mesures restrictives] comme le reste de la province, j’aurais aimé qu’ils fassent une distinction avec notre code de couleurs pour nous permettre de récompenser notre région qui est restée en zone jaune très longtemps, de dire, vous avez fait une bonne job, on va vous épargner un confinement total. Je comprends dans un sens qu’ils veulent éviter la propagation, mais d’un autre sens, je suis déçu de la décision , indique le maire de La Sarre.

Les épiceries, pharmacies, quincailleries et garages entre autres demeureront ouverts.

Les rassemblements

Plusieurs familles devront revoir leurs plans pendant la période des Fêtes. Les rassemblements étaient d’abord permis en zone jaune pour un maximum de dix personnes.

Dans les régions en zone jaune, les mesures s’appliquant en zone orange devront être respectées temporairement du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement. Les rassemblements privés devront se limiter à six personnes , peut-on lire dans un communiqué du gouvernement du Québec.

De son côté, le maire d'Amos, Sébastien D'Astous a affirmé sur nos ondes comprendre que des mesures doivent être mises en place pour protéger la population, mais il aurait préféré que les familles de la région puissent se réunir comme prévu.

Je pense que la population présentement est frustrée de la nouvelle. Il va falloir respecter, on passe par là, il va falloir respecter [les consignes]. On est tous dans le même bateau. Maintenant, ce qu’on souhaite c’est de sortir de la crise le plus rapidement possible , dit-il.

Les déplacements vers l’Abitibi-Témiscamingue sont maintenant non recommandés.

Le gouvernement du Québec invite la population à bouger à l’extérieur. Pour ce faire, huit personnes maximum pourront se réunir en respectant la distanciation physique de deux mètres.