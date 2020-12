Livraisons de blouses de protection : mission accomplie pour Textiles Patlin

La vice-présidente de Textiles Patlin, Sonia Chevalier, explique que l’entreprise a dû trouver des partenaires pour répondre à la demande. Seuls, avec les quantités énormes qu'ils nous demandaient, on n’aurait pas été capables , dit-elle.

Les blouses de protection cousues à Saint-Paulin ont été envoyées partout dans la province et même dans l'Ouest canadien. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

Les établissements de santé de la région ont été les premiers à cogner à la porte de l'entreprise, mais très vite, des professionnels de la santé de partout dans la province et même d’ailleurs au pays se sont tournés vers l'entreprise de Saint-Paulin. Des commandes sont notamment venues de l’Alberta, du Manitoba et de la Colombie-Britannique.

La vice-présidente de Textiles Patlin, Sonia Chevalier et Patrice Chevalier, président de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

La vice-présidente Sonia Chevalier espère que les gouvernements vont continuer à se tourner vers l'approvisionnement local pour les besoins de protection en santé.

Quand surviennent des situations d'urgence comme ça, c’est important que ce soit livré rapidement. On a prouvé qu'on est capable, dit-elle. On a les gens. On a les infrastructures. Il faut tenter de garder tout ce qui peut rapporter des sous ici, chez nous.

L'entreprise a terminé depuis deux semaines de livrer l’équipement de protection individuelle, mais elle demeure bien occupée avec la demande croissante dans le secteur de la décoration, sa vocation initiale.

D’après le reportage de Catherine Bouchard