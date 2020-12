Sept-Îles hausse son impôt foncier et réduit sa dette

Les taxes de services resteront toutefois stables pour la prochaine année.

À titre d’exemple, la Ville estime qu’un propriétaire d’une maison à Sept-Îles verra son impôt foncier grimper, en moyenne, de 43 $. Pour un propriétaire de maison mobile, cette hausse oscille autour de 24 $.

Les impôts fonciers pour les commerces et les entreprises augmenteront également de 1,2 % pour la prochaine année. La Ville affirme avoir voulu maintenir les taxes foncières sur le secteur commercial au plus bas en soutien aux commerçants qui connaissent des temps difficiles en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon ses prévisions budgétaires rendues publiques mardi soir, la Ville de Sept-Îles a l’intention de débourser plus de 3,2 millions dollars en 2021 pour rembourser près de 5 % de sa dette. Cette somme a été obtenue grâce au règlement du dossier de l'affaissement des sols du secteur Sainte-Famille.

L'administration municipale anticipe ainsi une dette de 89 millions de dollars pour l'année à venir. Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, estime nécessaire de réduire la dette dès maintenant, puisqu’elle risque d’augmenter avec les projets majeurs que la Ville compte réaliser dans les prochaines années.

Selon nos projections, il ne faudrait jamais que notre dette dépasse 150 % du budget de la ville. Si on regarde ce qui s'en vient sur le long terme, il faut préparer le terrain pour arriver pour ne pas dépasser cette limite qu'on s'est donnée.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier (archives) Photo : Radio-Canada

Des dépenses à venir

D’ailleurs, déjà en 2021, la Ville prévoit une augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,6 %, qui se traduit par une hausse de plus de 2 millions de dollars.

Elle entend notamment, à partir de 2021, dépenser 773 000 $ de plus par année pour son service de protection contre les incendies, ce qui permettra de porter à 32 le nombre de pompiers permanents.

Un pompier qui se prépare à faire l'entretien de l'échelle (archives). Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

Réjean Porlier soutient que cet investissement est nécessaire pour recruter des pompiers. Les postes à temps partiel ne permettent pas d’en embaucher suffisamment.

Sept-Îles alloue également un montant supplémentaire de 167 000 $ au pavage de ses routes et 277 000 $ de plus pour le déneigement en 2021.

Depuis quelques années, on sous-estimait ce qu'on mettait pour le pavage. Il arrivait des bris et on était obligé de rajouter des montants. Là on est, à mon avis, plus près de ce que ça doit réellement coûter , explique le maire.

Une somme de 190 000 $ est également prévue pour les élections municipales qui doivent se tenir l'automne prochain.

Sept-Îles alloue 277 000 $ supplémentaire au budget pour le déneigement des rues de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

63 projets

Dans son plan triennal d'immobilisation, 39 millions de dollars seront réservés pour 63 projets, dont la réfection de plusieurs rues, la mise à niveau de la centrale de traitement de l'eau et le début des travaux d'extension du réseau d'aqueduc vers le secteur Place de la Boule.

La Ville envisage également la construction d'un nouveau hangar municipal pour remplacer celui existant, qui est jugé trop petit et désuet. L’aménagement d'un bâtiment et d'un chenil pour la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux est également prévu.

Des fonds sont aussi alloués à l'aménagement et à la réfection de plusieurs installations de la ville comme le parc des Générations, le parc Aylmer-Whittom et le centre de plein air du lac des Rapides.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle