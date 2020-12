L’affichage commercial bilingue a peu évolué au Nouveau-Brunswick en dix ans

L’arrêté municipal de Dieppe a pour origine un mouvement citoyen dont un des fondateurs est Martin LeBlanc Rioux. Les membres du groupe ont manifesté, ils ont fait circuler une pétition.

Le Front commun pour l'affichage bilingue du Nouveau-Brunswick a remporté une première victoire en 2010 avec une réglementation sur l'affichage à Dieppe, qui exigeait que les nouveaux commerces s’affichent dans les deux langues avec une prédominance du français.

Le texte en français sur les nouvelles affiches bilingues à Dieppe doit être lisible en premier comme c'est le cas sur celle-ci. Photo : Radio-Canada

En 2008, le français était la langue maternelle des trois quarts des citoyens de Dieppe, mais 85 % de l'affichage commercial était uniquement en anglais.

Un compromis à Moncton

Encouragé par le succès remporté à Dieppe, le Front commun pour l'affichage bilingue a demandé à Moncton de faire la même chose. Une grande manifestation a eu lieu au centre-ville de Moncton en 2012. Quelques centaines de résidents des Maritimes, principalement des francophones, étaient présents.

Des membres de l'Anglo Society ont manifesté contre la proposition.

Finalement, le conseil municipal de Moncton était divisé sur la question et il a choisi une approche de sensibilisation plutôt qu’une réglementation.

Par la suite, le mouvement citoyen s'est affaibli, relate Martin LeBlanc Rioux.

À ce moment-là, moi, je n’avais de compte à rendre à personne. J’étais un simple citoyen. Je me suis dirigé vers la municipalité, vers le gouvernement local de proximité pour moi. C’était la ville de Dieppe. Le mouvement a pris de l’ampleur. Ce n’était plus seulement une initiative personnelle. Mais après quatre ans, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je me fasse une carrière, essayer de fonder une famille. Je veux dire qu’on a d’autres choses à faire et que c’est peut-être là que les organismes doivent prendre le relais , explique Martin LeBlanc Rioux.

Des centaines d'affiches ont changé dans d'autres municipalités

L'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick a justement repris le flambeau en encourageant des communautés à s'afficher dans les deux langues officielles, affirme le directeur général de l’organisme, Frédérick Dion.

On a mis un projet en place qui s’appelait Notre paysage linguistique. Le but, c’était de donner des incitatifs financiers et de sensibiliser les entrepreneurs pour les aider justement à modifier leurs affiches, incluant des affiches existantes. Il faut comprendre que l'arrêté municipal vise les nouvelles affiches et ne touche pas ce qui existe déjà. Dans certains cas, je dirais que ça a eu quand même un résultat intéressant. On a changé quelques centaines d’affiches dans une douzaine de municipalités , indique Frédérick Dion.

Mais en fin de compte, les municipalités de Dieppe et d’Atholville ont été les seules à s'engager à réglementer l'affichage bilingue. Plusieurs municipalités craignaient à l'époque un impact négatif sur l'économie et les commerces, ce qui n'a pas été le cas.

Les multinationales qui s'opposaient à l'arrêté municipal de Dieppe sur l'affichage commercial ont fini par l'accepter, explique le maire Yvon Lapierre. Photo : Radio-Canada

À Dieppe, des entreprises s’opposaient à la réglementation, se souvient le maire, Yvon Lapierre.

On a même fait face à des compagnies internationales qui menaçaient de nous amener en cour, de nous poursuivre. La Ville s’est vraiment tenue debout sur ce dossier-là et en fait, elles ont reculé. Ces compagnies internationales là ont reculé et ont commencé à faire les choses comme elles doivent, soit l’affichage en français, bilingue si elles le veulent. Préférablement en français, mais bilingue est acceptable. Si c’est bilingue, le français doit être en premier et l’anglais en deuxième , explique Yvon Lapierre.

Le français doit être prédominant, mais plusieurs intervenants estiment que c'est toujours l'anglais qui domine par le nom des entreprises ou leur slogan.

Sur certaines affiches commerciales bilingues à Dieppe, la langue anglaise reste prédominante malgré tout à cause du nom des entreprises. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, le maire Lapierre reste convaincu que c'était la chose à faire. Il estime que le paysage de la ville a changé et que des progrès considérables ont été accomplis au fil des ans.

Bientôt une réforme de la loi sur les langues officielles

Le Nouveau-Brunswick compte 104 municipalités et plusieurs centaines de districts de services locaux. La solution pour le bilinguisme dans l'affichage commercial, selon plusieurs intervenants, peut être une réforme de la loi sur les langues officielles de la province. Justement, un exercice de révision aura lieu au début de 2021.

À mon avis, si on veut y arriver, il faut une approche provinciale. Moi, c’est la conclusion à laquelle j’arrive aujourd’hui , affirme Frédérick Dion.

Quand je pense aux petites municipalités qui n’ont pas les moyens financiers de défendre une cause comme ça, si c’était plus clair dans la loi sur les langues officielles, ça aiderait beaucoup à continuer de changer le paysage , souligne le maire Yvon Lapierre.

Un dossier qui est non négligeable, car l'affichage contribue à garder une langue et une culture vivantes.

D’après un reportage de Sophie Désautels