La radio qui protège les Innus au cœur de leur territoire

Depuis 1994, le grésillement d’une radio recevant un faible signal fait partie du quotidien de Christiane Kiut St-Onge.

Dans le coin du salon de sa résidence de Mani-utenam se trouve le point névralgique d’un réseau de télécommunication aussi unique que nécessaire.

Mme St-Onge est la répartitrice du système de radios à haute fréquence mis en place par le conseil de bande de Uashat mak Mani-uenam.

Christiane Kiut St-Onge parle à une personne séjournant sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Des radios sont prêtées gratuitement aux membres désirant se rendre sur le territoire traditionnel de la communauté.

Une veille constante

Sept jours sur sept, de septembre à mai, Mme St-Onge est engagée pour écouter tout ce qui circule sur la fréquence de la radio du nutshimit, l'intérieur des terres, en langue innue.

Christiane Kiut St-Onge vit donc plusieurs mois par années à côté de sa petite station de radio qui reçoit des messages venus du nord.

Elle dit même avoir déjà vécu de l’anxiété quand, partie à un chalet, elle avait été éloignée de sa radio pendant trop longtemps.

J’ai été voir mon frère, je lui ai raconté ça. Et là il me dit : "ça doit être ta radio qui te manque" , se souvient en riant Mme St-Onge, qui a retrouvé le calme de retour auprès de sa radio.

Quand elle doit aller faire des courses en ville, durant la journée, ce sont généralement ses enfants qui prennent le relais et portent une oreille attentive à la radio.

À 67 ans, la résidente de Mani-utenam compte demeurer en poste aussi longtemps que possible.

Rosalie Jérôme prête une radio à Mike Innu-Papu McKenzie. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La voix de Mme St-Onge est familière pour les nombreux Innus de Uashat mak Mani-utenam qui aiment séjourner en forêt.

Pour Mike Innu-Papu McKenzie par exemple, qui se rend à son camp dès qu’il le peut, la radio du nutshimit est un outil indispensable.

En plein cœur du Labrador, il peut utiliser la radio pour pouvoir commander du ravitaillement par train, demander une évacuation ou simplement donner des nouvelles à sa famille.

C’est au bureau de Rosalie Jérôme, coordonnatrice du secteur innu-aitun (culture innue) que les chasseurs peuvent réserver et emprunter une radio.

Il y a des personnes qui restent plus longtemps [sur le territoire], ils ont besoin de denrées, de choses importantes qu’on leur envoie via le train. Ou parfois en cas de maladie, en cas d’accident dans la forêt, nous avons une répartitrice ici , explique la coordonnatrice, faisant référence à Christiane Kiut St-Onge.

Rosalie Jérôme est coordonnatrice du secteur innu-aitun pour le conseil de bande de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle Plamondon

Le secteur innu-aitun possède quatre radios à haute fréquence et quatre téléphones satellites.

Lors des périodes où les séjours sur le territoire sont les plus populaires, comme la chasse d’automne, le temps des fêtes, la semaine de relâche et la chasse à l'outarde printanière, les appareils sont généralement tous prêtés.

Le service est si populaire que Rosalie Jérôme prévoit faire l’acquisition de nouvelles radios pour répondre à la demande.

Un service nécessaire

De son côté, Mike Innu-Papu Mckenzie se réjouit de pouvoir bénéficier de ce service, sans quoi son séjour sur les terres traditionnelles de ses parents, au Labrador, serait logistiquement plus complexe et potentiellement bien plus risqué.

Pour se rendre à son petit camp qui surplombe le lac Menihek, Mike doit voyager pendant 10 heures à bord du train Tshiuetin, qui effectue la liaison entre Sept-Îles et Schefferville.

L’endroit est des plus isolés. Il est situé à plus de 100 kilomètres à vol d'oiseau de Fermont, et Schefferville n’est pas accessible par la route.

Mike Innu-Papu McKenzie au Labrador. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Arrivé sur place, il installera dès que possible son système de radio à batterie. À l’aide d’un objet lourd comme une hachette, il lancera l’antenne de la radio, un simple fil, de manière à la tendre entre la cime de deux arbres.

Ainsi tendu d’est en ouest (de manière à faire face à la station de la répartitrice à Mani-utenam), il sera plus simple pour lui d’envoyer et de recevoir des messages.

Installer et faire fonctionner la petite radio n’est pas si simple.

C’est pourquoi Rosalie Jérôme a aussi à sa disposition des téléphones satellites, une technologie plus facile à utiliser et plus fiable. Ces téléphones sont toutefois prêtés en priorité aux aînés avec une santé fragile qui s’aventurent sur le territoire.

Une oreille fine

La qualité des communications radiophoniques varie beaucoup selon les conditions météorologiques, et elle est rarement optimale. Christiane Kiut St-Onge a donc aiguisé son ouïe pour déchiffrer les messages embrouillés.

Elle se remémore un grave accident survenu sur le territoire. Un arbre était tombé sur la tête d’un homme séjournant près du lac Méchant. Un membre de sa famille avait demandé de l'aide avec difficulté sur la fréquence de la radio du nutshimit.

Mme St-Onge avait pu déchiffrer le message et envoyer un hélicoptère pour évacuer l'homme blessé.

C’est l’une des nombreuses occasions où la répartitrice a joué un rôle vital pour ses concitoyens en forêt.

Elle est également souvent appelée à communiquer des nouvelles, allant de la naissance d’un enfant au décès d’un proche, à des Innus partis en forêt.

L'emprunt d'une radio est gratuit pour les chasseurs de la communauté. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Sans aucun réseau cellulaire, internet ou téléphonique, la radio devient accessoirement une forme de divertissement au cœur de la forêt.

On y entend les péripéties de tout un chacun et les communications des chasseurs avec leurs familles. Les Innus s’y échangent aussi blagues et quolibets.