Une campagne pour encourager les Canadiens à se faire vacciner

Il s’agit d’une initiative de l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres qui rassemble environ 200 personnes à travers le monde, notamment des universitaires, des experts de la santé publique, de l’économie comportementale et de la création. Cette coalition internationale s’appelle « 19 To Zero », ce que l’on pourrait traduire par « De 19 à 0 ».

L’Université de Calgary est chargée du déploiement de la campagne éducative au Canada.

Depuis le tout début, cette pandémie est marquée par la confusion et le scepticisme du public, ce qui a limité notre capacité à en limiter la propagation , souligne le Dr Jia Hu, professeur à l’Université de Calgary.

Il estime qu’aucune institution n'a réussi à répondre de façon adéquate à ce manque de confiance.

La campagne s'intitule « CONVINCE », ce qui signifie convaincre. Le Dr Hu précise que la campagne diffusera des informations factuelles sur l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la COVID-19.

Alors qu’il y a eu des annonces très prometteuses concernant la sécurité et l'efficacité des vaccins, nous devons garder en tête que pour vraiment mettre fin à cette crise, nous avons besoin de garantir qu’une large proportion de la population se fera vacciner , rappelle la Dre Cora Constantinescu, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Calgary.

Malheureusement, nous voyons qu’il y a [...] de la réticence concernant le vaccin à travers le pays , déplore-t-elle.

La campagne sera lancée vendredi, notamment sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Nous serons très présents sur les réseaux sociaux, car c’est un bon moyen d'atteindre une population plus jeune, car c'est là que la désinformation circule le plus , souligne le Dr Hu.

Avec les informations d’Erin Collins