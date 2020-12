La Ville de Trois-Rivières vend le stationnement étagé Badeaux

L’évaluation marchande de l’établissement a presque diminué de moitié. Cette baisse s’explique selon le maire Jean Lamarche notamment par l’absence de revenus pour le stationnement depuis le printemps et l’incertitude des mois à venir. Les rénovations nécessaires, évaluées entre 3 et 6 M$ il y a un an, sont également prises en compte.

Le maire Yves Lévesque souhaitait vendre le stationnement en 2018. Le conseil municipal était divisé sur la question.

La transaction est double puisque la Ville acquiert du même coup le terrain situé au coin des rues Saint-Georges, Saint-Antoine et Champlain au coût de 445 000 $. La Ville utilisera l’enveloppe du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour procéder à la décontamination du site.

Jean Lamarche croit que l’acquisition du terrain permettra de dynamiser le secteur. Le projet qui s’y établira n’est pas encore connu, mais le maire parie sur une entreprise en lien avec L’Ouvrage, le centre d’innovation agroalimentaire.