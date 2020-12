Rencontre fructueuse entre le maire de Gatineau et la direction des Olympiques

Le maire de Gatineau a visité l’aréna Baribeau en compagnie de la direction des Olympiques, mardi après-midi. C’était la première rencontre entre Maxime Pedneaud-Jobin et Louis Robitaille depuis qu’il a été nommé entraîneur et directeur général de l’organisation, en avril dernier.

Maxime Pedneaud-Jobin se dit conscient du fait que la situation n’est pas idéale pour les Olympiques qui ne peuvent pas jouer au Centre Robert-Guertin, puisqu’il a été transformé en centre d'hébergement d'urgence pour les sans-abris.

Le maire s’est toutefois dit heureux de voir les progrès qui ont été effectués dans le vieil aréna Baribeau depuis l’été dernier.

C’est de la débrouillardise et on le constate. Ce n'est pas le scénario idéal pour une équipe du calibre des Olympiques, mais je suis content des efforts qu’on a faits pour essayer de raffiner l'organisation et faciliter la vie des joueurs et de l’équipe en général , a-t-il mentionné en point de presse après sa visite.

Des travaux de plusieurs centaines de milliers de dollars

Il n’était pas en mesure de préciser combien les travaux effectués à Baribeau ont coûté au cours des derniers mois, mais avance qu’il s’agit de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Le système d'éclairage a notamment dû être changé et un gymnase a été installé pour répondre aux exigences de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ). Une roulotte a aussi été aménagée à l’arrière pour le personnel médical de la formation.

Le maire compte refiler la facture au Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais.

J’avais dit dès le début de mes discussions avec le CISSSOCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais que nous avons des obligations envers les Olympiques et nous allons les respecter […] On va se parler d'argent à un moment donné. Mon petit doigt me dit qu’on va envoyer la facture au CISSSO Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais , parce que c’est le gouvernement du Québec qui nous met dans cette situation-là , a mentionné Maxime Pedneaud-Jobin.

Je suis certain que les Olympiques font un virage, et je suis convaincu qu’on a ce qu’il faut pour retrouver les grandes heures glorieuses de l’équipe. Je ne suis pas un gars de hockey. Je suis un gars de culture, et le hockey fait partie de notre culture. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Les Olympiques ont tenté de bien accueillir le maire en lui faisant faire une tournée des installations et en organisant une rencontre avec l’espoir Tristan Luneau. Ce dernier a été repêché au premier rang de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en juin dernier, une première dans l’histoire de l’équipe.

Louis Robitaille est directeur des opérations hockey et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

C’est un moment que j’attendais et qu’on attendait comme organisation. J’étais content de recevoir l’appel du cabinet du maire. C’est plaisant de savoir qu’il est à l’écoute de nos besoins et qu’il voulait venir nous voir , a souligné Louis Robitaille.

Le dirigeant des Olympiques a refusé d’entrer dans les détails des discussions pendant cette rencontre d’une heure, mais il a souligné qu’elle ouvre la porte à une meilleure communication et collaboration.

Il connaît nos besoins. Ils savent que ce n’est pas la situation idéale, mais on apprend à se connaître et s’il y a quelque chose dans le futur, on va être en communication constante , a souligné l’entraîneur.

Les deux hommes ont notamment discuté des différents besoins de l’organisation et de son désir de recevoir le tournoi de la Coupe Memorial dans les prochaines années.

Les Olympiques profitent actuellement d’un congé des fêtes prolongé par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Le circuit n’a pas encore fixé de date de reprise de ses activités pour le Québec et dans les Maritimes.

Avec les informations de Jonathan Jobin