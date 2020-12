Reconfinement : réactions partagées des commerçants au Québec

Les commerçants, qui s’attendaient à ce reconfinement décrété par le gouvernement Legault , sont résignés. La plupart d’entre eux estiment qu’il sera difficile de se priver de revenus importants durant cette période, où on frôle habituellement le seuil de la rentabilité.

Je ne sais pas comment payer les frais. Je sais que le gouvernement nous aide, mais ce sont ces deux, trois semaines pendant les Fêtes dont j’ai besoin pour les quelques dollars de plus que je n’aurai pas , a souligné Jack Hallak, un commerçant de Montréal.

Pour Valérie Hamel, propriétaire d’un magasin de jouets, cette décision est crève-cœur. Au niveau logistique, au niveau de mes employés qui ont été là pour moi les dernières semaines, je trouve ça triste de devoir encore mettre fin à des emplois. C’est ce qui me perturbe le plus dans tout ça , a-t-elle déploré.

En revanche, pour Jean-Philippe Fortin, gérant d’un magasin, la vente en ligne compense la fermeture. Ça va avoir un impact, on ne se le cachera pas. C’est quand même une grosse période de l’année. Par contre, on est chanceux, on a un magasin en ligne qui fonctionne très bien , a-t-il souligné.

Même si une fermeture n’est jamais une bonne nouvelle, il y a quand même au moins la bonne nouvelle de pouvoir profiter des ventes de Noël jusqu’à la fin. Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail

Le commerce au détail emploie plus de 483 000 travailleurs, ce qui représente 11 % des emplois au Québec. De l’ensemble de ces employés, 59 % sont des femmes et 31 % sont des jeunes.

Les ventes du commerce au détail sont de l’ordre de 131 milliards de dollars générés par 33 400 établissements. Et 54 % de ces établissements sont des commerces indépendants.

Peter Simons appuie la décision du gouvernement

Tout en reconnaissant la difficulté de la situation, Peter Simons, PDG des magasins Simons, dit qu’il appuie la décision du gouvernement Legault.

Peter Simons Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

C’est un coup dur, mais je soutiens la décision [...] On cherche des équilibres dans une situation imparfaite […] Ils [le gouvernement, NDLR] ont tenté de trouver le juste milieu , a-t-il déclaré lundi à l’émission Zone économie diffusée sur RDI.

M. Simons a indiqué que ses magasins resteront ouverts jusqu’au 24 décembre et par la suite le commerce électronique prendra le relais.

J’ai senti au mois de décembre que les gens au Québec ont voulu supporter les détaillants locaux. Je suis reconnaissant. Je dis merci. Ça fait une différence […] Ça nous a donné un peu d’oxygène. Peter Simons, PDG des magasins Simons

Par ailleurs, il a indiqué que les transactions en ligne représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires des magasins Simons.

M. Simons a également précisé que les emplois permanents seront maintenus.