COVID-19 : la Première Nation Peguis justifie l’assouplissement de ses restrictions

La Première Nation Peguis, située dans la région d’Entre-les-lacs au nord de Winnipeg, prévoit d’autoriser les familles et les étudiants qui vivent en dehors de la communauté autochtone à visiter un foyer durant la période des Fêtes malgré le code rouge en vigueur au Manitoba.

La communauté autochtone compte 11 000 membres dont plus de la moitié vivent en dehors de la réserve.

Elle prévoit l’assouplissement des restrictions entre le 23 et le 28 décembre et entre le 31 décembre et le 1er janvier.

Nous avons le droit de prendre ces décisions , soutient le chef de la Première Nation Peguis, Glenn Hudson. Il met en avant le fait que sa communauté s’est confinée cinq semaines avant le reste de la province et que cette action a payé. Il souligne aussi que cette décision a été prise en concertation avec les travailleurs de la santé et les aînés sur place.

Notre conseil a estimé que nous devrions récompenser nos membres. Glenn Hudson, chef de la Première Nation Peguis

En date de lundi après-midi, la communauté de Peguis n’a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 et compte trois cas actifs sur son territoire. En tout, il y a eu 194 cas et un décès dans cette Première Nation. Toutefois, les autorités de la santé publique considèrent cette communauté comme étant à risque élevé en termes de propagation communautaire.

Glenn Hudson assure connaître les restrictions provinciales , mais dit savoir aussi que la Première Nation Peguis est sur un territoire fédéral et est une nation souveraine avec le droit de prendre ses décisions .

En conférence de presse mardi, le premier ministre manitobain, Brian Pallister, s’est lui montré très ferme envers la Première Nation de Peguis en lançant que cette décision met en danger les membres de cette communauté .

Le chef de la communauté, Glenn Hudson, lui a répondu par communiqué. Notre confinement a commencé cinq semaines avant celui du Manitoba, nous avons atteint nos cibles , explique-t-il. Le chef Hudson ajoute aussi que si la province avait commencé plus tôt, tout le monde au Manitoba profiterait de Noël en famille .

Des restrictions encore contraignantes selon le chef

Glenn Hudson explique également que pendant cette période d’exception, des règles strictes seront en vigueur.

Seul un membre d’un foyer sera autorisé à sortir acheter des biens essentiels et un couvre-feu entre minuit et 6 h du matin continuera à s’appliquer. Tout visiteur venant de l’extérieur de la réserve devra s’enregistrer à l’avance et fournir ses coordonnées.

Nous n’incitons pas les gens à venir ici, nous ne disons pas non plus de rester à l’extérieur. Ce sera aux différents membres de décider ce qu’ils veulent faire , affirme Glenn Hudson.

Le chef de la Première Nation Peguis, Glenn Hudson, justifie la décision de son conseil en affirmant que sa communauté a fait les efforts nécessaires pour ralentir la propagation du virus dans la réserve. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Le grand Chef de l’Organisation des chefs du Sud, Jerry Daniels, estime que chaque Première Nation a le droit de décider la manière d’organiser cette période de vacances pandémique.

Le chef Daniel informe que Peguis a eu une approche proactive, bien avant l’action de la province .

L’Assemblée des chefs du Manitoba n'a pas voulu commenter cette décision en date de lundi.

Même si la Première Nation Peguis a réussi à contenir l’ampleur de la pandémie sur son sol, plusieurs autres communautés autochtones font face à de sérieuses éclosions de la COVID-19 comme à Shamattawa dans le nord du Manitoba.

Vigilance des autorités de la santé

La responsable de l’équipe d’intervention pandémique au sein des Premières Nations du Manitoba, Melanie Mackinnon, exhorte néanmoins les communautés autochtones à ne pas autoriser les rassemblements en dehors des foyers, y compris durant la période des Fêtes.

Nous n’avons pas les ressources dans les cliniques ou les centres de soins sur place , met-elle en garde.

Nous sommes à court de personnel sur le terrain avec nos équipes d’intervention rapide. Noël approche. Les hôpitaux sont pleins. Les urgences se remplissent. C’est un moment très, très critique pour nous tous. Melanie Mackinnon, responsable de l'équipe d'intervention pandémique au sein des Premières Nations du Manitoba

Ce message rejoint celui du médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, qui, à chaque point presse, rappelle que le comportement de la population durant les vacances pourrait avoir des conséquences.

Avec les informations de Marina von Stackelberg