Rozon acquitté : « C'est la société qui change le droit », dit Annick Charette

Annick Charette, qui accusait le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, de viol et d'attentat à la pudeur, a peut-être perdu en cour, mardi, mais les victimes d'agression sexuelle ont trouvé en elle une alliée et une défenseure.

Dans une entrevue accordée à Céline Galipeau pour le Téléjournal, la femme de 60 ans, qui reprochait à l'homme d'affaires de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec lui dans un chalet des Laurentides quand elle avait 19 ans, a indiqué que pour elle, la page était tournée.

Ce n’est que le début de mon implication , glisse-t-elle toutefois.

Mme Charette, qui a obtenu du tribunal de lever l’ordonnance de non-publication sur son identité, ne regrette pas d'avoir dénoncé, insiste-t-elle, même si l'homme qu'elle accusait a été acquitté plus tôt dans la journée.

Elle incite même les victimes d'agression sexuelle à imiter son geste.

Il faut parce que c’est la seule façon qu’on va pousser la société à évoluer. Il faut que les victimes dénoncent, sinon on donne toute la place aux agresseurs , déclare-t-elle, comme elle l'avait fait à l'issue du jugement.

Il faut que les victimes se lèvent et continuent de dénoncer, malgré tout, malgré les échecs, il faut qu’on soit fortes. Annick Charette, plaignante

Dans sa décision, la juge Mélanie Hébert a invoqué le doute raisonnable , précisant toutefois qu'il ne fallait pas conclure que le tribunal ne croit pas la victime .

Céline Galipeau (à gauche) s'est entretenue avec Annick Charette après que la juge Mélanie Hébert eut rendu sa décision. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cela signifie que le directeur des poursuites criminelles et pénales ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé , a expliqué la magistrate, soulignant la constance du témoignage d'Annick Charette.

Mais comment [la Couronne] peut-elle l’établir dans un cas où deux versions contradictoires s'opposent? , s'interroge Mme Charette.

Ce n'est pas un procès criminel où les procureurs présentent des preuves matérielles, fait-elle valoir, mais où ils présentent un témoignage qui forcément sera contredit par l'accusé.

Les accusés ont beaucoup plus de place, beaucoup plus de poids dans la machine judiciaire que ne peuvent en avoir les victimes comme moi. C’est inéquitable et c’est cette inéquité que j’interpelle , s'insurge-t-elle.

La montagne est haute , a commenté Mme Charette, qui a parlé d'un jugement décevant autant pour elle que les victimes d'agression sexuelle.

Mais, on ne doit pas baisser les bras. Parce que le droit ne précède jamais la société, c’est la société qui change le droit. Si notre société juge que ceci n’est pas équitable ou n’est pas valable, c’est la société qui doit se mettre en œuvre pour changer ça , a-t-elle martelé.

Celle qui dit avoir beaucoup appris sur le système judiciaire en vivant cette expérience de l'intérieur veut poursuivre le combat, mais pour les autres, cette fois. Après s'être heurtée aux écueils de la Justice, elle offre même sa collaboration au ministère .