L'ouverture hivernale du site de Val-Jalbert pourra continuer à être un succès

Lors de son point de presse de 17 h, où il a annoncé la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 10 janvier, le premier ministre du Québec, François Legault, avait réservé de bonnes nouvelles pour les amateurs de plein air.

À partir du 17 décembre, les regroupements extérieurs seront autorisés dans la limite de huit personnes et uniquement dans les lieux publics. On ne veut pas de rassemblements statiques , a précisé le PM. Le hockey, le ski, la marche et les sports extérieurs pourront être pratiqués en respectant la limite.

Cette bonne nouvelle avait commencé à circuler tôt en journée. Ainsi, Patrick Savard, directeur général du village historique de Val-Jalbert, pouvait déjà se préparer, au moment de l'entrevue dans l'émission Place publique avant 17 h. On voit ça d'un bon oeil les maximums de huit personnes. Chez nous, on a le site pour accueillir les gens et on va tout faire, déjà avec les mesures qui sont en place, distanciation, lavage de mains et ainsi de suite à l'extérieur, bien on va simplement avec l'équipe de comédiens, entre autres, faire le tout pour que les gens respectent bien ces mesures-là , a raconté le gestionnaire.

Toutefois cet achalandage devra être régulé par le site pour éviter les débordements. En début de saison, on avait calculé des ratios au niveau du nombre maximal de personnes sur le site, on ne croyait jamais les appliquer ou devoir faire ce contrôle-là. On avait calculé quelque chose comme 900 personnes maximum sur le site. L'aspect un peu malheureux, c'est qu'on devra probablement contrôler ça et à l'entrée faire un certain contrôle d'achalandage , a admis Patrick Savard.

La neige transforme le site de Val-Jalbert en hiver comme peuvent le constater les visiteurs depuis deux fins de semaine. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C'est la première fois en un peu plus de 20 ans que les visiteurs peuvent arpenter les rues enneigées du village historique. Jusqu'à maintenant, après deux fins de semaine, c'est un très grand succès. Chez nous, il y a un très bel achalandage. La réponse de la population locale est incroyable. Les gens du Lac, les gens du Saguenay viennent chez nous profiter du site. On a eu près de 1000 personnes la première fin de semaine sur les deux jours. (...) On a vendu autour de 1000 cartes de saison pour l'hiver seulement, sans compter les gens du club de plein air pour le ski et la raquette , a poursuivi M. Savard.

L'ouverture en hiver a été entérinée par le conseil d'administration en août dernier. Elle faisait partie d'un plan à plus long terme, mais l'arrivée de la pandémie a créé le besoin.