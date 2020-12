Le Théâtre Palace Arvida s'est refait une beauté

Le chantier, estimé à huit millions de dollars, est désormais terminé. Le Théâtre Palace Arvida est fraîchement rénové, mais son cachet patrimonial a été, dans la mesure du possible, préservé.

L’entrée d’origine a par exemple été conservée, tout comme le plafond du hall d’entrée qui a été légèrement restauré.

L'entrée d'origine du Théâtre. Photo : Julie Larouche

Toutefois, le plafond de la salle n’a pas pu être conservé car il était trop vétuste.

Je vous dirais que le nouveau plafond fait assez l’unanimité , estime joyeusement la directrice générale de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon.

Le nouveau plafond est courbé pour que l’acoustique soit agréable pour le spectateur.

Le Théâtre Palace Arvida est prêt à ouvrir ses portes. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Il y a eu aussi des changements pour améliorer l’expérience des clients. Le Théâtre Palace Arvida a désormais un bar par étage afin de réduire la circulation dans la salle. Trois loges sont à la disposition des artistes , en plus d’un salon et d’une cuisine.

Les artistes auront accès à ce salon. Photo : Julie Larouche

Soirée d’ouverture

Diffusion Saguenay prépare déjà la soirée d’inauguration du Théâtre Palace Arvida. Or, les restrictions dues à la pandémie empêchent la tenue de spectacles ou de rassemblements intérieurs.

C’est très important pour moi d’ouvrir le plus rapidement possible, mais très honnêtement je travaille plus sur février , précise la directrice au marketing de Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages.

Diffusion Saguenay travaille avec Québec Issime pour cette soirée d’inauguration. Mais pour le moment aucune date n’est programmée en raison de la situation sanitaire.

Selon un reportage de Julie Larouche.