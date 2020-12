Souvenir des Fêtes : Jocelyne Baribeau partage la scène avec son plus jeune fils

Jocelyne Baribeau remonte dans ses « Souvernirs des Fêtes » et raconte la première fois où son plus jeune fils, Micah, l’a accompagnée en chanson sur scène.

Autrice-compositrice-interprète, Jocelyne Baribeau a connu une année 2020 haute en couleur.

Malgré les annulations de plusieurs spectacles et tournées au pays et en Europe, le duo Beauséjour, qu’elle forme avec l’Acadien Dany Boudreau, a remporté les prix Groupe de l'année et Révélation de l’année au Gala Country.

De plus, elle a fait paraître en décembre un premier extrait de son prochain album solo, Portrait de famille , qui sera lancé en 2021.

Micah et Jocelyne Baribeau Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Jocelyne Baribeau

Le temps des Fêtes est normalement très occupé pour Jocelyne Baribeau. Son personnage de Madame Diva sillonne le pays avec son spectacle de Noël à la rencontre des plus jeunes. Et elle est le plus souvent accompagné de son fils Micah.

