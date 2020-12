«Surprise et déception» après la prolongation de la fermeture d'une piscine olympique

Jeudi soir, l’Université Laurentienne a annoncé qu’elle avait récemment reçu un rapport de la firme KPMG sur l’état de son complexe sportif Ben Avery.

La firme KPMG a conclu que les problèmes d’entretien à coût élevé, surtout en ce qui concerne la piscine, empêcheront l’Université de rouvrir ces installations , écrit la vice-rectrice aux études Josée Berger dans un communiqué.

Ainsi, l’Université Laurentienne décide de garder la piscine et l’édifice Ben Avery fermés jusqu’en avril 2021, au moins , peut-on lire dans le communiqué.

L’entraîneur en chef du club de natation Sudbury Laurentian, Dean Henze, qui se sert généralement de la piscine de la Laurentienne pour les séances d’entraînement, se dit très déçu et un peu surpris particulièrement par le coût des réparations .

Quand nous étions là en mars, tout semblait bien fonctionner, mieux qu’auparavant d’ailleurs [...]. Donc ce montant a été une grande surprise et la date de fin avril a vraiment été décourageante pour nous , indique-t-il.

L’édifice Ben Avery avait initialement été fermé en mars en raison de la crise sanitaire. Depuis l’allègement des restrictions dans la région et la réouverture des piscines municipales, plusieurs citoyens et clubs de natation demandent à l’Université Laurentienne de rouvrir sa piscine.

Dean Henze dit d’ailleurs avoir pris part à plusieurs discussions avec les autorités de l’établissement à ce sujet, mais que l’Université n’a jamais évoqué les rénovations comme argument pour la prolongation de la fermeture .

La majeure partie des discussions portaient sur les coûts opérationnels, combien d’argent il faut chaque semaine pour garder la piscine ouverte. On voulait s’assurer que l’Université ne perde pas d’argent, c’était ça notre priorité , explique Dean Henze.

L’entraîneur reconnaît tout de même que certains travaux d’entretien sont sûrement nécessaires.

Quand on est là chaque jour, on remarque des problèmes, mais aucun à mon sens qui justifie la fermeture d’une infrastructure , note-t-il.

On risque de perdre une génération de nageurs

Privé de la piscine de la Laurentienne, le club de Dean Henze s’entraîne depuis quelques mois dans une piscine municipale.

Mais le déménagement n’est pas sans impact, précise-t-il.

Quitter cette piscine [de la Laurentienne] pour aller vers de plus petites infrastructures de la Ville — pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissant — a limité le nombre de nageurs qu’on peut mettre dans la piscine et notre capacité à attirer de nouveaux nageurs , fait-il savoir.

L’impact sera encore plus grand si la piscine ne rouvre pas bientôt. On risque de perdre une génération de nageurs. Si on ne peut pas amener de nouveaux enfants, ce trou va être difficile à combler.

Dean Henze, entraîneur en chef du club de natation Sudbury Laurentian