Conflits, partisanerie et pandémie : l’année politique en Alberta

L’année 2020 semble avoir été complètement engloutie par la pandémie de COVID-19. En Alberta, la gestion de la pandémie a été marquée par le conflit entre le gouvernement de Jason Kenney et le secteur de la santé, ainsi qu’une intense partisanerie. Retour sur une année politique hors du commun.

Lorsque le ministre de la Santé de l’Alberta, Tyler Shandro, a déchiré unilatéralement l’entente entre le gouvernement albertain et les médecins de la province, en février, il a donné le ton à l’année difficile à venir dans le secteur de la santé.

Il ne se doutait toutefois pas que quelques semaines plus tard, l’Alberta plongerait dans la pire crise sanitaire de son histoire.

S’en sont suivis une menace d’exode de médecins, un débat sur la fermeture des commerces non essentiels, de multiples appels à des restrictions plus sévères et des victimes de la COVID-19 par centaines.

La décision du gouvernement albertain de maintenir le cap sur la suppression de 11 000 postes à Services de santé Alberta, en pleine pandémie, a exacerbé des tensions déjà vives.

Ç'a véritablement envenimé les relations entre le gouvernement et le secteur de la santé , juge le politologue Frédéric Boily, du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.

Une intense partisanerie

À l’Assemblée législative, les échanges étaient acrimonieux, et les attaques personnelles, courantes. Néo-démocrates et conservateurs unis s’accusaient mutuellement de mentir. À la fin de la session d’automne, la chef néo-démocrate, Rachel Notley, a qualifié les tactiques du gouvernement conservateur uni de dignes de Donald Trump.

Jamais les enjeux n'ont été aussi élevés, croit le politologue Duane Bratt, de l'Université Mount Royal.

Je crois que la partisanerie est pire que lors de l’élection de 2019, car les actions du gouvernement sont une question de vie ou de mort, littéralement. Duane Bratt, politologue à l'Université Mount Royal de Calgary

On aurait pu penser que lors de la pandémie, ces distinctions idéologiques entre les deux partis se soient estompées. Au contraire, elles ont été exacerbées , constate Frédéric Boily.

La chef de l'opposition néo-démocrate, Rachel Notley, s’est attaquée aux coupes en santé du gouvernement Kenney toute l'année. Photo : Helen Pike

Ce dernier juge que la partisanerie a été aggravée par le fait que le premier ministre Jason Kenney a semblé prendre ses décisions sur la gestion de la pandémie, notamment l’imposition tardive de restrictions sévères en décembre, en fonction de sa base électorale.

Lorsqu'on est au gouvernement, on ne peut plus penser seulement à sa base électorale. Frédéric Boily, politologue au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

Oui, beaucoup de décisions doivent être prises en fonction de ça, mais à un moment donné, il y a certaines situations, comme la pandémie, qui exigent de s'élever au-dessus de la mêlée. Jason Kenney n’est pas parvenu à le faire assez rapidement , analyse le politologue.

Ce n'est que le 24 novembre que le gouvernement albertain a annoncé des mesures plus strictes pour endiguer la deuxième vague de COVID-19. Photo : Radio-Canada

Frédéric Boily estime que Jason Kenney a su s’élever davantage au printemps, mais l’entêtement du premier ministre a repris le dessus à l’automne, devant les appels à des restrictions plus sévères lors de la deuxième vague de COVID-19.

Duane Bratt estime que le premier ministre se sentait coincé entre ceux qui s’opposaient aux restrictions et ceux qui en voulaient davantage.

Ces deux groupes ne sont pas égaux. Il y a peut-être 70 % de la population qui voulait plus de mesures et 10 % qui en voulaient moins. Il croit qu’il est pris au milieu, mais il ne l’est pas. Résultat : il a perdu des appuis des deux côtés , croit-il.

Un vaccin pour tourner la page?

Duane Bratt et Frédéric Boily croient que tant que la pandémie de COVID-19 sera d’actualité, elle sera au cœur de la politique albertaine. Le début de la distribution d’un premier vaccin est une bonne nouvelle, mais il y a encore matière à politisation, selon eux.

Sahra Kaahiye, une inhalothérapeute d’Edmonton, est la première Albertaine à avoir reçu le vaccin contre la COVID-19. Photo : Services de santé Alberta

Duane Bratt entrevoit déjà les tensions que créera le vaccin entre ceux qui voudraient le prendre et ceux qui le refuseraient. Ces derniers seront-ils assez nombreux pour empêcher une immunité de groupe? Le gouvernement albertain les forcera-t-il à se faire vacciner?

Le premier ministre souffle le chaud et le froid à ce sujet, selon le politologue. Le message du premier ministre aux Albertains, c’est ‘’vous n’êtes pas obligés de prendre le vaccin, mais s’il vous plaît, prenez-le quand même’’ , analyse Duane Bratt.

Selon lui, la question la plus intéressante sera de savoir comment le gouvernement réagira face aux récalcitrants. Ce sera la grande question de l’année 2021, à son avis.