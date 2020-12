Un gel de taxes jusqu’en 2025 à Saint-Augustin

On peut le faire, ce n’est pas plus compliqué que ça , a lancé Sylvain Juneau aux journalistes avant l’ouverture du conseil municipal, mardi soir.

Arrivé à la tête de Saint-Augustin-de-Desmaures en 2015 avec l’intention de mettre de l’ordre dans les finances de la municipalité, Sylvain Juneau admet s’être rangé dernièrement aux arguments de ceux qui réclamaient un répit pour les contribuables.

J’ai dans mon conseil des élus qui prônent un gel et d’autres une baisse de taxes , a-t-il expliqué. On dépose un budget qui comprend un gel pour rallier une majorité .

Donnez-moi le temps et on va ramener le compte de taxes de Saint-Augustin à quelque chose de raisonnable dans la région. Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures

À un an des prochaines élections, Sylvain Juneau estime envoyer un message clair aux Augustinois quant à la bonne santé des finances municipales.

Les propriétaires d'entreprises vont même profiter d'une légère baisse de taxes en 2021 avant de voir leur facture gelée jusqu'en 2025.

Toujours les plus taxés

Reste que les résidents de Saint-Augustin vont demeurer en 2021 les plus taxés de la grande région de Québec.

Après un bond spectaculaire de 25% en 2015, les comptes de taxes des Augustinois ont augmenté de 4,9%, 0,7%, 4,4%, 3,2% et 1,5% entre 2016 et 2020.

À l’heure actuelle, le propriétaire d’une maison moyenne de 360 000$ doit acquitter une facture de 4413$.

À Québec, le compte de taxes pour une maison moyenne de 283 000 dollars ne dépasse pas la barre des 3000$.

La dette poursuit sa baisse

Sur une note plus positive, la dette de la ville défusionnée a poursuivi sa baisse en 2020 et avoisine maintenant les 63 millions de dollars. Depuis son sommet de 120 millions en 2015, au moment du départ du maire Marcel Corriveau, c’est donc dire qu’elle a fondu de moitié.

Encore une fois, la municipalité a profité de la vente de nombreux terrains dans son parc industriel. Les profits ont été affectés au remboursement de la dette.

Cette rigueur budgétaire devrait permettre à l’administration Juneau d’économiser près de 3 millions de dollars en intérêts sur la dette municipale l’an prochain.

C’est exponentiel. En remboursant notre dette, on paie moins d’intérêts et on dégage plus d'argent , s’est félicité Sylvain Juneau.

Travaux à l’hôtel de ville

Saint-Augustin-de-Desmaures lancera par ailleurs d’importants travaux en 2021 pour rénover son hôtel de ville et le garage municipal adjacent.

La facture des travaux atteindra 9,5 millions de dollars et servira à la mise à niveau et à l’agrandissement des immeubles existants.

Au total, la municipalité compte investir près de 55 millions en immobilisations au cours des 5 prochaines années.

Les subventions gouvernementales devraient totaliser 7,5 millions sur la période. Saint-Augustin compte payer le reste en puisant dans ses ressources budgétaires et son surplus accumulé afin d'éviter de gonfler sa dette.