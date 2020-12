Le gel de taxes se confirme à L'Ancienne-Lorette

La Ville de L'Ancienne Lorette a déposé mardi un budget de plus de 33 millions de dollars pour l'année 2021, une augmentation de 2,5 % par rapport à l'an dernier. Les Lorettains auront droit à un gel de taxes foncières.

La Ville se prive ainsi d'une augmentation marquée de sa principale source de revenus, puisque les taxes foncières représentent 91 % de ses entrées d'argent.

La Ville peut aussi compter sur un coup de pouce d'un million de dollars du gouvernement du Québec qui lui est versé pour éponger les dépenses et les pertes liées à la pandémie.

Pour ce qui est des sorties d'argent, la quote-part de L'Ancienne-Lorette versée à la Ville de Québec augmentera de près d'un million de dollars, une hausse de 6,4%.

Il s'agit de la plus grande dépense de la Ville, pour un total de 16,75 millions de dollars. Ce montant comprend notamment les frais liés aux services de police et de pompier et à la gestion des matières résiduelles.

La Ville prévoit aussi un montant de 50 000$ pour la commémoration du maire Loranger décédé cette année.

Enfin la dette de la municipalité s'élèvera à 33 millions de dollars en date du 31 décembre 2020.

Ce budget a été adopté à l'unanimité.