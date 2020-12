Une Néo-Brunswickoise qui s’est rendue aux États-Unis par erreur n'aura pas à s'isoler

La conductrice, Debra Blackmore, a communiqué avec plusieurs paliers gouvernementaux pour plaider sa cause et a finalement été informée que tous les passagers du véhicule reçoivent une exemption et n'auront pas à s'isoler pendant 14 jours.

Selon la porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada, Rebecca Purdy, le décret qui régit l’isolement obligatoire stipule que les voyageurs peuvent être exemptés dans certains cas, notamment s’ils ne présente aucun signe de COVID-19.

