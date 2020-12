Amos annonce une légère hausse de taxes pour 2021

Le taux de taxes foncières augmente de 0,93 % pour toutes les catégories d’immeubles. La Ville d’Amos a aussi annoncé des hausses des taxes des services d’eau (15 $), d’assainissement des eaux usées (5 $) et de collecte des matières résiduelles (6 $), ce qui porte l’augmentation à 1,58 % en secteur urbain et 1,06 % pour le secteur rural.

Concrètement, le propriétaire d’une maison moyenne évaluée à 208 255 $ verra son compte de taxes augmenter de 49 $ en ville, et de 27 $ pour le secteur rural.

On veut toujours essayer de diminuer le budget, mais en même temps, on veut continuer à développer notre économie et réaliser des projets, souligne le maire, Sébastien D’Astous. Dans le contexte, 0,93 %, c’était bien justifié. Un gel de taxes aurait pu être une alternative, mais on ne voulait pas pelleter le problème en avant et en arriver à une augmentation drastique dans quelques années parce qu’on n’aurait pas été des bons pères de famille cette année.

Budget prudent

Le maire d’Amos estime que le budget 2021 se veut prudent, compte tenu du contexte incertain amené par la pandémie de COVID-19.

Avec une dette à long terme en légère hausse à 41,9 millions de dollars, Amos doit consacrer près de 5 millions de dollars en 2021 pour financer celle-ci, soit 12 % de son budget. Le maire D’Astous rappelle que les travaux majeurs sur la 1re Avenue et au Complexe sportif au cours des dernières années ont contribué à cette augmentation.

Nos indicateurs de performance nous disent qu’on est encore corrects, précise-t-il. Il n’y a pas lieu de croire qu’on va être obligé de ralentir nos projets, mais il faut être stratégique et s’assurer d’investir avec des leviers financiers qui peuvent amener des subventions. J’espère que les gens sont fiers de ce qu’on a réalisé. Le message pour 2021, c’est qu’on a choisi des projets qu’on sait qu’on pourra réaliser et qui sont essentiels.

L'hôtel de Ville d'Amos (archives) Photo : Radio-Canada / Godefroy Macaire-Chabi

Plan triennal d’immobilisations

Amos a inscrit des projets totalisant 58 millions de dollars dans son Plan triennal d’immobilisations, dont 22,7 millions de dollars pour l’année 2021.

Le principal investissement de la prochaine année, soit 4 millions de dollars, concerne la réfection des réseaux d’aqueduc et d’eaux usées des rues des Chênes, des Érables, des Cèdres et des Ormes, dans Amos-Est. Près de 3 millions de dollars sont aussi prévus pour des travaux du même genre sur la 4e Rue Est.

Amos annonce aussi que la construction de 24 logements sociaux de la Résidence Le Centurion débutera en août 2021. Il s’agit d’un projet de 2,6 millions de dollars.