Au-delà de la COVID-19 : voici ce qui a marqué l'actualité en 2020 en Ontario

Une année marquée par l'inquiétude, le confinement, les mesures sanitaires et les statistiques de la COVID-19. Malgré cette pandémie qui demeure le sujet le plus important à l'échelle mondiale, d'autres actualités ont retenu l'attention en 2020.

Les cartes-cadeaux prépayées perdent leur valeur

Les cartes de crédit cadeau ont une date d'expiration et des frais annuels après un an. Photo : iStock

Au mois de janvier, une Torontoise était choquée d’apprendre que les cartes-cadeaux prépayées ne sont pas utilisables de façon définitive. Najme Farahani a découvert que des frais de 3 $ sont déduits de ces cartes après un an.

Elle a rendu publique son histoire pour mettre en garde les propriétaires des cartes-cadeaux.

Un atterrissage urgent d’un avion d'Air Canada à Madrid

Un Boeing 767 d'Air a dû effectuer un atterrissage urgent à Madrid à la suite de problèmes mécaniques. Photo : Reuters / Ben Nelms

Au mois de février, un Boeing 767 d’Air Canada à destination de Toronto a dû effectuer un atterrissage urgent à Madrid en raison de troubles mécaniques. Il y avait 128 passagers à bord de l'avion, qui a atterri 30 minutes après le décollage.

Un service pour aider les victimes de violence conjugale

Transit Secours est un organisme à but non lucratif qui aide les victimes d'abus a évacuer leur domicile. Photo : iStock

La violence conjugale et les homicides entre partenaires intimes sont en hausse depuis le début de la pandémie. Selon l’organisme Réseau des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, les cas de violences faites aux femmes ont augmenté de 40 % par rapport à l’année dernière dans la région. Un service gratuit à but non lucratif travaille en partenariat avec des entreprises privées pour venir en aide aux victimes de violence conjugale. Transit Secours, le seul service de ce genre au Canada, déploie des déménageurs chez la victime présumée pour l’évacuer du domicile dans les 4 h après avoir été alerté.

Les familles des victimes de Paul Bernardo réclament l’accès aux documents officiels

Le meurtrier Paul Bernardo (archives). Photo : La Presse canadienne / FRANK GUNN

Les familles de Leslie Mahaffy et Kristen French, deux des victimes de Paul Bernardo, ont soumis en avril une demande d'accès aux documents de cour. Ces documents contiennent les transcriptions de l'audience de libération conditionnelle, ses enregistrements audio et vidéo et toute information rendue publique lors du procès et de sa condamnation.

Une Torontoise découvre qu'elle est demi-sœur de 32 personnes

Maya Cooperstock a utilisé un annuaire en ligne appelé Donor Sibling Registry et a appris qu'elle est demi-soeur de 32 personnes. Photo : Radio-Canada / (Chris Glover / CBC)

Maya Cooperstock, une Torontoise âgée de 16 ans, a découvert qu'elle a 32 demi-sœurs et demi-frères à travers le monde. La mère de Maya est tombée enceinte à l'aide du sperme d'un donneur américain. En utilisant le numéro de donneur de son père biologique dans un annuaire, Maya, qui se considérait enfant unique, a découvert qu'elle fait partie d'une fratrie de plus de 30 personnes.

Démission du chef de la police de Toronto

Le chef de police de Toronto, Mark Saunders, a annoncé sa démission au mois de juin. Photo : CBC

Au mois de juin, Mark Saunders, le chef de service de police de Toronto a annoncé sa démission durant une conférence de presse. Une semaine avant sa démission, il avait assisté à la manifestation pacifique du mouvement Black Lives Matter et avait posé un genou au sol avec les manifestants.

Un aîné abattu par la police quelques heures après une altercation à l'épicerie

Un homme âgé de 73 ans a été battu par la police à la suite d'une altercation dans une épicerie. Photo : Radio-Canada

Un homme de 73 ans a été tué lors d'une intervention policière dans la région de Haliburton, au nord-est de Toronto, quelques heures après avoir refusé de porter un masque dans un supermarché. Grâce au numéro d'immatriculation du véhicule, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) s'est rendue à une résidence, où une interaction a mené à ce que les policiers ouvrent le feu.

L'explosion d’un véhicule à Kitchener fait un mort

Une explosion d'un véhicule devant le palais de justice de Kitchener. Photo : Radio-Canada / Jeremy Cohn/CBC News

Au mois d'août, un véhicule garé près du palais de justice à Kitchener, en Ontario, a explosé avec un homme à son bord. La police a déclaré sur Twitter que l’explosion semble avoir été causée par un engin explosif artisanal . Mais la semaine suivante, la cause de l'explosion a été revue et la police de Waterloo a précisé qu'elle aurait été causée par un accélérant .

Les nouveaux chômeurs confrontés à des défis

Un total de 2,2 millions de Canadiens sont au chômage. Photo : CBC/Katherine Holland

Selon Statistique Canada en septembre, près de 1,3 million d’emplois ont été perdus par rapport au niveau d’avant la pandémie, pour un total de 2,2 millions de personnes au chômage. Les femmes et les personnes âgées sont parmi les plus fortement touchées par le chômage.

La police de Toronto a identifié le meurtrier de Christine Jessop, tuée en 1984

Christine Jessop a été enlevée et tuée en 1984. Photo : CBC

La police de Toronto a identifié l'assassin de Christine Jessop, une jeune fille de neuf ans qui a été enlevée à son domicile de la région du Grand Toronto avant d'être violée et tuée en 1984. L'auteur du crime, Calvin Hoover, a été identifié grâce à un échantillon d'ADN envoyé à un laboratoire aux États-Unis. Il était connu de la famille Jessop. Il est mort en 2015.

Une femme de 43 ans est morte après une altercation avec des employés d'hôpital

Danielle Stephanie Warriner est morte en mai dernier, 16 jours après une altercation avec les gardes de l’Hôpital général de Toronto. Photo : Photo soumise par Denise Warriner

Un rapport du coroner a révélé que Danielle Stephanie Warriner était calmement assise dans le hall d'un hôpital lorsque les gardes se sont approchés d'elle. Le rapport a dévoilé que la caméra de sécurité a été délibérément détournée pendant plus de deux minutes alors qu'ils la retenaient.

Deux des quatre gardiens de sécurité de l'Hôpital général de Toronto mis en cause dans sa mort ont été accusés d'homicide involontaire et de négligence criminelle causant la mort,

Un regain d’intérêt pour les destinations au sud, malgré les avis d'éviter le voyage

Les compagnies aériennes remarquent un regain d'intérêt dans les destinations au sud. Photo : Radio-Canada

Les compagnies aériennes Air Canada, Air Transat, Sunwing et WestJet ont confirmé dans communiqué en décembre qu'elles ont observé un certain regain d'intérêt pour les voyages vers les destinations soleil. Malgré les consignes gouvernementales, certaines personnes ont tout de même cédé à la tentation de voyager vers le Sud cet hiver.