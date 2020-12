Le Yukon vise une reprise touristique complète d'ici trois ans

Notre but est de revenir au niveau des emplois et des revenus que générait le secteur touristique en 2019, et ce, d’ici trois ans , indique la ministre du Tourisme et de la Culture, Jeanie McLean.

Avant que la COVID-19 vienne y mettre un frein, le tourisme était un secteur important de l'économie du territoire avec près de 370 millions de dollars de revenus.

Le gouvernement a donc proposé un plan de relance de 15 millions de dollars sur trois ans dont près de quatre millions ont déjà été alloués. Le plan compte 19 mesures qui s’articulent autour de quatre grands axes.

La ministre souhaite ainsi assurer un leadership pour l’industrie tout en restaurant la confiance et en rebâtissant les capacités touristiques, contribuer au rétablissement des exploitants de l’industrie et polir l’image de marque du Yukon pour attirer les touristes.

C’est difficile de déterminer à quel point la pandémie a nui à notre industrie touristique qui est dynamique et résiliente, mais les dix derniers mois ont vraiment été une période sombre , souligne Jeanie McLean.

Elle croit que le plan récemment annoncé permettra de doubler les revenus de l'industrie touristique au cours de la prochaine décennie, un objectif que le gouvernement s'était fixé avant la pandémie.

Une ambiance favorable à la relance

Le gouvernement n'a toujours pas précisé qui dans l'industrie bénéficiera de l'aide financière.

L’entrepreneur touristique Maxime Gouyou-Beauchamps, souligne toutefois que l'annonce donne le bon ton et ça bâtit une ambiance favorable pour la relance.

Ça va prendre du temps, évidemment, mais on regarde de l'avant. On n'est plus seulement sur des aspects de survie de l'industrie. Maxime Gouyou-Beauchamps, propriétaire de Terre Boréale

Le soutien de la population est toutefois crucial, selon lui, pour permettre une relance viable du tourisme sans que celle-ci ne soit faite au détriment des communautés.

Maxime Gouyou-Beauchamps croit que la relance économique du secteur touristique doit se faire avec la collaboration de tous les Yukonnais. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

On ne peut pas se dire que ça va repartir tout seul, il faut aider les opérateurs à survivre et à avoir des fonds pour relancer leur entreprise et pour pouvoir être disponibles le jour où les frontières vont rouvrir , soutient-il.

Ouvrir ou non la frontière

Il n’est cependant pas encore certain que la frontière ouvrira à temps pour la saison estivale puisque les discussions entourant les restrictions à la frontière doivent être tenues avec le bureau du médecin hygiéniste en chef.

Les Yukonnais devront également être rassurés que la reprise des activités touristiques ne rime pas avec une hausse des cas de COVID-19 dans le territoire, croit l'entrepreneur.

Le Yukon et sa capitale, Whitehorse, offrent notamment de spectaculaires aurores boréales qui attirent les touristes. Photo : iStock / Pi Lens

Pour ce faire, l’un des éléments du plan de relance touristique comporte la mise en place de protocole de voyage sécuritaire pour les entrepreneurs de la région.

L’idée est de s’assurer que les résidents et les voyageurs aient confiance que les mesures nécessaires sont prises par les entreprises de la communauté , explique la ministre Jeanie McLean.

D’ici là, l'entrepreneur Maxime Gouyou-Beauchamps garde espoir et rêve du jour où les touristes parcourront à nouveau les grands espaces du Yukon.

Avec les informations de Claudiane Samson et Philippe Morin