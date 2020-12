Une poussière noire contaminée inquiète dans Lotbinière

Une poussière noire qui émane d’un site d’entreposage de matières contaminées inquiète des résidents de Laurier-Station, dans la MRC de Lotbinière. Produits Minéra a reçu deux avis de non-conformité du ministère de l’Environnement pour la production de cette poussière et l'entreposage illégal de ces résidus industriels.

Michel Cayer n’a qu’à passer une serviette blanche sur son balcon pour démontrer que de la poussière de Produits Minéra se propage jusque dans les quartiers résidentiels de Laurier-Station. En un seul coup, le chiffon devient noir.

Regardez ce que les citoyens de Laurier-Station vivent tous les jours. Ce sont des problèmes de santé qui s'en viennent. Il y a beaucoup de citoyens de Laurier-Station qui ont des maux de gorge , critique le citoyen.

Produits Minéra est une entreprise de distribution, de récupération et de revalorisation de minéraux industriels. Près de 60 000 tonnes de matières contaminées forment d’immenses montagnes noires sur son terrain situé à Saint-Flavien, tout juste à la limite de la municipalité de Laurier-Station.

Depuis juin 2020, le ministère a réalisé cinq inspections en lien avec ce dossier et deux avis de non-conformités ont été transmis à l'entreprise pour des non-respects des autorisations émises et l'émission de poussière à plus de 2 mètres de la source .

Dossier clos , selon le propriétaire

Le président de l’entreprise Ghislain Hamel explique avoir modifié ses pratiques en novembre afin de limiter la production de poussière.

Je considère le dossier clos, car maintenant on est en mesure de faire des transferts de poussière sans faire d'émission , précise-t-il.

Ce n’est toutefois pas l’avis des citoyens. La poussière monte encore à 100 pieds dans les airs. Même après novembre , relate M. Cayer.

Plus d’une centaine de plaintes ont été acheminées à la municipalité de Laurier-Station. La mairesse Pierrette Trépanier dit prendre le dossier très au sérieux.

La santé publique a effectué des prélèvements en octobre pour déterminer si la poussière peut causer des problèmes de santé aux résidents voisins. Les résultats sont attendus sous peu.

On veut avoir le résultat pour savoir ce que contient cette poussière. Est-ce que c'est toxique? Nos résidents ont hâte de savoir. Pierrette Trépanier, mairesse de Laurier-Station

Le président de Produits Minéra assure que la matière entreposée sur son site n’est pas toxique pour l’humain. Selon lui, ce n’est pas ce qui cause des maux de gorge aux citoyens plaignants.

Je ne peux pas vous certifier que ce n'est pas de nous, mais je serais le premier surpris , affirme M. Hamel

70 000 tonnes entreposées sans autorisation

Les citoyens s’inquiètent également de l’arrivée massive de dizaines de poids lourds chaque jour vers le site de Produits Minéra.

Vous voyez cette grosse montagne? Ce n’était pas là il y a un mois , critique Michel Cayer.

L’entreprise a en effet agrandi son site pour obtenir un nouveau contrat avec la compagnie Excavations Lafontaine qui prévoit acheminer 70 000 tonnes de résidus afin de décontaminer un terrain de la Ville de Québec dans le secteur D’Estimauville.

Le problème est que Produits Minéra n’a pas les autorisations environnementales nécessaires pour accueillir toutes ces matières contaminées.

L’entreprise confirme avoir construit illégalement une nouvelle plateforme en béton qui lui permettrait d’accueillir 40 000 tonnes de résidus supplémentaires.

Normalement, la séquence c'est de demander le permis et attendre le permis pour l'utiliser. Mais on était très pressé dans le temps. Ce qu'on a actuellement de non conforme, c'est qu'on utilise la plateforme avant d'avoir le permis , explique M. Hamel.

Dans l'urgence d'une belle opportunité d'affaires, on a pris la décision de procéder. Ghislain Hamel, président de Produits Minéra

Une troisième plateforme sera nécessaire pour compléter le contrat avec Excavations Lafontaine. Le ministère de l’Environnement n’a pas encore octroyé son certificat d’autorisation qui permet cet agrandissement.

On veut retrouver notre qualité de vie

Comme le terrain est situé à Saint-Flavien, la municipalité de Laurier-Station dit avoir les mains liées dans ce dossier.

Le maire de Saint- Flavien répond pour sa part qu’il est difficile de sanctionner l’entreprise.

Les certificats d'autorisation proviennent du ministère de l'Environnement. On n'a pas l'effectif pour procéder à des analyses et des vérifications , se désole le maire Normand Côté.

Le ministère de l’Environnement assure effectuer un suivi serré des activités de cette entreprise en lien avec les Lois et règlements environnementaux applicables .

Outre les avis de non-conformité émis à l’entreprise, le Ministère évalue actuellement les recours possibles en fonction de la directive du traitement des manquements pour la suite du dossier , précise le porte-parole du ministère, Frédéric Fournier.

Michel Cayer espère que des actions seront rapidement posées pour obliger l’entreprise à se conformer à ses limites d’entreposage.