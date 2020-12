Les travailleurs québécois des foyers de soins à Ottawa auront accès au vaccin en Ontario

C’est ce qu’a confirmé Anthony Di Monte, directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa lors d’un point presse, mardi.

Dans notre région de la capitale nationale, nous avons beaucoup d’employés qui demeurent au Québec, mais qui travaillent ici, en Ontario , a indiqué M. Di Monte. Ils vont être vaccinés ici, à Ottawa, s'ils travaillent dans un centre de soins de longue durée.

Une centaine d'employés de foyers de soins de longue durée d’Ottawa ont reçu mardi leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Ils font partie des 1500 travailleurs de la santé qui se feront vacciner contre la COVID-19 cette semaine dans la capitale fédérale.

La préposée aux soins personnels au foyer St.Patrick d’Ottawa Jo-Anne Miner reçoit le premier vaccin contre la COVID-19 administré à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ces individus ont été choisis par un système de tirage aléatoire alors que l’Ontario a décidé de prioriser les employés des foyers de soins de longue durée pour recevoir les premières doses de vaccins accueillis par la province.

Au Québec, ce sont les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et les membres du personnel qui se feront vacciner en premier.

Le président d'Action Santé Outaouais (ASO), Denis Marcheterre, salue la décision de la Ville d’Ottawa et croit qu’en période de crise, les frontières ne devraient pas exister .

Il faut protéger les populations et par conséquent le personnel soignant qu’il soit québécois ou ontarien. Évidemment, on ne va pas mettre de ségrégation. Denis Marcheterre, le président d'Action Santé Outaouais (ASO)

Lors de son point presse, Santé publique Ottawa (SPO), a précisé un peu plus sa stratégie de vaccination du personnel des centres de soins pour aînés.

Ainsi, seulement un pourcentage des employés des centres de soins de longue durée sera vacciné, car le vaccin de Pfizer-BioNTech peut avoir des effets secondaires tels que la fatigue et la fièvre.

On veut juste immuniser un pourcentage des gens dans chaque foyer, car on ne veut pas vacciner 100 % des employés pour ne pas risquer qu’ils tombent tous malades et ne puissent pas travailler , a expliqué la médecin hygiéniste de SPOSanté publique Ottawa , Dre Vera Etches.

De plus, seuls les employés des foyers de soins de longue durée qui ne connaissent pas d'éclosion pourront prétendre au vaccin selon la Dre Etches, c’est pour ainsi éviter qu’il y ait une pénurie de personnel en cas d’effets secondaires du vaccin.

Une page Internet dédiée à la vaccination

Alors que 1200 personnes ont déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner - 1500 places sont disponibles cette semaine - SPOSanté publique Ottawa croit qu’il reste encore beaucoup de travail pour dissiper les doutes face à la vaccination contre la COVID-19.

Pour se faire, la médecin hygiéniste de SPOSanté publique Ottawa a annoncé le lancement d’une page Internet qui contient toutes les informations sur la vaccination contre la COVID-19.

C’est un nouveau vaccin, c’est tout à fait légitime que des gens aient des questions et on a besoin de répondre à leurs questions sur ce vaccin , a confié Dre Etches.

Même si elle indique que la vaccination n’est pas obligatoire, elle rappelle que celle-ci permettra de protéger les plus vulnérables.

Pour le reste de la population qui pourra se faire vacciner au fur et à mesure de la disponibilité des vaccins, il faudra rester prudent et continuer à respecter les consignes sanitaires même pour les gens qui seront vaccinés.

Les mesures sanitaires restent une couche de protection contre le virus même pour les gens vaccinés. Ça prendra plusieurs mois avant qu' un large segment de la population soit vacciné , a rappelé Dre Vera Etches.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et Mama Afou