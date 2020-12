La campagne de vaccination contre la COVID-19 débute en Colombie-Britannique

Le coup d’envoi a été donné un peu après 13 h ce mardi. C’est en présence de la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, que la première personne britanno-colombienne a reçu le vaccin contre la COVID-19.

La docteure Henry a qualifié cette campagne de vaccination comme étant le programme d’immunisation le plus complexe et le plus complet jamais offert en Colombie-Britannique .

Dans la nuit de dimanche à lundi, quelque 4000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont arrivées sur le sol britanno-colombien. Les premières seront distribuées dans deux centres de vaccinations dans les régies de la santé du Fraser et de Vancouver Coastal.

À partir de la semaine prochaine, le vaccin sera disponible dans chacune des régies sanitaires de la province, à mesure que de plus en plus de centres de vaccination seront opérationnels.

Plus tôt mardi, le gouvernement fédéral a annoncé que le Canada pourrait également recevoir 168 000 doses du vaccin Moderna d'ici la fin décembre. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que Santé Canada en était aux dernières étapes de l'examen de ce nouveau vaccin prometteur , avec une décision attendue dès cette semaine.

Plus de détails à venir