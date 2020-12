L'Abitibi-Témiscamingue passe en zone orange du 17 décembre au 11 janvier

Certaines consignes à suivre en zone orange : Visiteurs à domicile (maison et chalet) à l’intérieur ou à l’extérieur : Maximum de 6 personnes

Maximum de 6 personnes Rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur : Maximum de 6 personnes

Maximum de 6 personnes Déplacements entre les régions et les villes : Non recommandés

Non recommandés Restaurants : Maximum de 6 personnes par table, fin de la vente d’alcool à 23 h, fin de la consommation d’alcool à minuit

Maximum de 6 personnes par table, fin de la vente d’alcool à 23 h, fin de la consommation d’alcool à minuit Bars, brasseries, tavernes, casinos : Maximum de 6 personnes par table, fin de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit, obligation de la tenue d’un registre de la clientèle des bars

Le gouvernement étend la période des Fêtes jusqu'au 11 janvier dans la plupart des secteurs.

Par exemple, le télétravail est obligatoire, tant au public qu'au privé, du 17 décembre au 11 janvier, sauf pour les travailleurs qui doivent absolument se rendre sur les lieux de travail pour effectuer leurs tâches.

Les écoles primaires partout au Québec seront également fermées jusqu'au 11 janvier. Les jours qui étaient prévus en classe devront être faits à la maison.

Les services de garde seront ouverts, mais les parents sont invités à ne pas envoyer leurs enfants s'ils peuvent les garder à la maison avec eux. En milieu scolaire, les services de garde ne seront disponibles que pour les travailleurs prioritaires.

Tous les commerces non essentiels doivent également fermer du 25 décembre au 11 janvier , à l'exception des épiceries, pharmacies, quincailleries et garages . Par équité avec les plus petits commerces, les grandes surfaces ne pourront vendre autre chose que les produits essentiels.

Les assouplissements

Le gouvernement a également annoncé certains assouplissements, notamment pour les activités de plein air. Il sera possible de faire des activités extérieures jusqu'à huit personnes, comme le hockey. Les cours de ski seront permis et les parcs et jardins botaniques pourront rester ouverts.

Dans les zones rouges, les personnes seules pourront également se joindre à une bulle familiale, mais à une seule bulle familiale entre le 17 décembre et le 11 janvier.