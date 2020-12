Une Rouynorandienne participe au rapport sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles

Québec a présenté, mardi matin, son volumineux rapport d’expert sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Le document, qui comprend 190 recommandations et 15 chapitres, vise notamment à adapter le système judiciaire aux besoins des victimes et la coordonnatrice de la maison d’hébergement de Rouyn-Noranda Alternative pour Elles, Cathy Allen, a également pris part à sa rédaction.