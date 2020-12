Les premières doses du vaccin contre la COVID-19 sont arrivées en Saskatchewan

Dès 18 h mardi soir, la phase pilote du plan de vaccination du gouvernement provincial débutera à l’Hôpital général de Regina. Cette phase a pour but de vacciner 1950 travailleurs de la santé.

Aujourd’hui est une journée extrêmement excitante dans notre combat contre la COVID-19 alors que près de 2000 travailleurs de premières lignes recevront leur première dose du vaccin , s’enthousiasme le premier ministre Scott Moe dans un communiqué de presse.

Les premiers vaccins contre la COVID-19 sont arrivés en Saskatchewan. Photo : Gouvernement de la Saskatchewan / Twitter

Parmi les premiers vaccinés, on dénombre notamment ceux qui travaillent dans les unités de soins intensifs, aux urgences ainsi que dans les unités traitant les patients atteints de la COVID-19, tant à l’Hôpital général qu’à l’Hôpital Pasqua.

Viendra ensuite la vaccination des travailleurs des centres de dépistage.

J’ai vu les effets dévastateurs de la COVID-19 sur les patients dont je me suis occupé aux soins intensifs, affirme le médecin Jeffrey Bretcher, l’un des premiers à recevoir la précieuse injection. Accepter de recevoir ce vaccin fait partie de mes responsabilités en tant que docteur. Ça va me protéger moi, mes patients, mes collègues, mes amis et ma famille.

Une vaccination générale en deux étapes

Une fois la phase pilote du plan de vaccination terminée, celui-ci pourra réellement se mettre en marche d’ici la fin du mois.

Tout d’abord, la priorité sera donnée aux populations à haut risque de contamination, dont le personnel soignant travaillant avec des malades ainsi que celles plus vulnérables, les personnes âgées.

Par la suite, la seconde phase du plan pourra commencer vers le mois d’avril.