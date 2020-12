Beenox à la recherche d'une centaine de nouveaux talents

L’industrie du jeu vidéo se porte très bien en temps de pandémie. La preuve : le studio Beenox à Québec annonce une expansion de ses locaux du boulevard Charest alors qu’il est à la recherche de plus de 100 nouveaux employés pour joindre ses rangs.

On cherche des gens à travers le monde. On s’entend, bien sûr, qu’on recrute ici en premier. Mais ensuite, on élargit , affirme le codirecteur de Beenox, Thomas Wilson.

Aux côtés du maire de Québec en conférence de presse mardi, celui qui oeuvre chez Beenox depuis 15 ans admet se sentir comme un petit enfant tout énervé de pouvoir procéder à cette annonce.

C’est une excellente nouvelle pour Beenox, à l’intérieur d’une année extraordinaire , se réjouit Thomas Wilson. Le codirecteur explique que son studio a travaillé sur presque tous les jeux lancés par Activision en 2020. Beenox est l’une des 11 filiales de cette société de jeux vidéo basée aux États-Unis.

Le codirecteur de Beenox, Thomas Wilson, lors de la conférence de presse aux côtés du maire de Québec. Photo : Radio-Canada

Les nouveaux talents recherchés sont du domaine de la programmation, de la conception de jeu, de la conception d’interface ainsi qu’en création artistique. Ils pourraient être embauchés au cours des douze prochains mois.

Pour les accueillir, Beenox compte, entre autres, acquérir des étages supplémentaires dans l'immeuble du boulevard Charest où il se trouve.

Nos nouveaux bureaux seront aménagés conformément aux meilleures pratiques de l’industrie en termes de travail collaboratif. On veut que les gens aient le goût de venir au studio et d’y être aussi bien, sinon mieux, qu’à la maison. Thomas Wilson

De nombreux postes sont déjà affichés sur le site de Beenox. Photo : site web/Bennox

Beenox emploie actuellement environ 300 employés. Sur son site web, une vingtaine de postes sont présentement affichés.

Encore du télétravail

Pour ne pas nourrir la concurrence d'informations trop précises, Beenox n’a pas souhaité dévoiler le montant que représente l’expansion de ses bureaux à Québec.

L'aménagement des espaces de travail pourra par contre se réaliser sur une longue période de temps puisque le studio de jeux vidéo continuera à favoriser le télétravail, en raison de la pandémie.

Au début, je n’étais pas un fan du télétravail, je dois l’admettre. Mais depuis mars, nous sommes 100 % à la maison. On a sorti tous nos jeux de la maison, et ça fonctionne très bien , mentionne M. Wilson.

Lorsque la santé publique permettra à nouveau de se déplacer au boulot en grand nombre, le codirecteur explique que son entreprise s'adaptera aux besoins des employés.

Thomas Wilson, codirecteur chez Beenox, et la codirectrice Nour Polloni. Photo : BEENOX

Même si la Ville était présente lors de l'annonce, elle ne collabore pas financièrement à ce projet. On est heureux de cette présence dans le quartier Saint-Roch et on a eu raison de croire en eux. Un projet d’expansion en 2020, c’est une prouesse en soi , soutient le maire Régis Labeaume.

Beenox pourra bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 37,5 % de la dépense de main-d’œuvre admissible, comme c’est le cas pour les autres entreprises multimédias au Québec.