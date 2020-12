Réouverture de Norbord à Chambord : « On a reçu notre cadeau de Noël à l’avance »

À quelques jours de Noël, les élus et les représentants syndicaux sont emballés par la nouvelle de la réouverture au printemps de l'usine de Norbord de Chambord.

Il manquait seulement le ok du conseil d’administration de Norbord, ça s’est fait hier. On l’a reçu hier. C’est une très bonne nouvelle pour Chambord. On a reçu notre cadeau de Noël à l’avance cette année , a lancé le maire de Chambord, Luc Chiasson.

La production de panneaux de copeaux de bois reprendra au printemps, comme l'a annoncé l'entreprise lundi en fin de journée. En 2016, Norbord avait acheté cette usine fermée depuis 2008.

Le maire Chiasson se réjouissait du fait qu'à sa réouverture l'usine comptera sur 120 employés, des anciens comme des nouveaux. Ce sont de nouveaux citoyens, mais aussi des entreprises du milieu qui travaillent pour faire de la maintenance pour les équipements de Norbord, alors c'est certain que ça va apporter un dynamisme nouveau dans notre communauté , a-t-il commenté.

Le maire de Chambord, Luc Chiasson Photo : Radio-Canada

En 2020, Norbord a injecté 70 millions $ pour la modernisation des équipements. Cet investissement combiné au contexte actuel, ont permis la relance des opérations, selon le président du syndicat, Evans Simard. La COVID-19 fait en sorte que les marchés sont extrêmement bons. Il y a une grosse demande de panneaux pour les prochaines années. Ils ont fermé une usine qui n'avait plus de valeur pour eux en Colombie-Britannique parce que l'approvisionnement de bois était trop loin, alors ça devenait non rentable. La nôtre en réalité va juste reprendre le marché que cette usine a laissé , a expliqué M. Simard.

Une vingtaine de personnes travaillent actuellement à l'usine. Le maire s'est engagé à soutenir l'entreprise, au besoin, pour le recrutement.

D'après un reportage de Laurie Gobeil