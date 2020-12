Les actionnaires de Cenovus et Husky approuvent la fusion

Plus de 95 % des actionnaires votants de Husky ont apporté leur appui à cette entente qui verra Cenovus acheter toutes les parts de la pétrolière Husky. Du côté de Cenovus, l’approbation a atteint 93 % des voix.

À la fin du processus de fusion qui a été évaluée à 3,8 milliards de dollars, l’entreprise créée deviendra le troisième plus gros producteur pétrolier et gazier au Canada.

C’est un jour important dans l’histoire de Husky , a déclaré le directeur Frank Sixt lors de la rencontre spéciale des actionnaires. Aujourd’hui, nous sommes prêts à créer un leader énergétique plus fort et plus résilient.

Nos compagnies combinées seront plus fortes, plus compétitives, plus efficaces et plus profitables que séparées , a ajouté le PDG de Cenovus, Alex Pourbaix, lors de la rencontre des actionnaires de l’entreprise.

La fusion devrait amener à 1,2 milliard de dollars d’économies, ont calculé les deux entreprises. La grande majorité sera réalisée lors de la première année.

La redondance des postes conduira cependant à l’élimination des positions de 20 à 25 % des employés, ce qui correspond à plus de 2000 emplois.

L’entreprise fusionnée sera dirigée par l’actuel PDG de Cenovus, Alex Pourbaix, et son siège social demeurera à Calgary.