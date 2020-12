Fenêtre sur les arts : contes, lutins à colorier et chansons de Noël!

Concert virtuel des Petites Tounes

Affiche du concert virtuel des Petites Tounes «C'est à quelle heure minuit?» Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Pour le plaisir des plus jeunes — et même des plus vieux! —, ne boudez pas votre plaisir! Le groupe Les Petites Tounes sera en concert virtuel en direct de l'ANTI Bar & Spectacles, le 20 décembre.

Pendant 1 h 30, Martin, Carlos, Éric et Claude pigeront dans leur répertoire de plus de 100 chansons pour vous divertir dans le confort de votre foyer!

Ça fait plus de 20 ans que les quatre membres du groupe font danser les enfants et le concert de dimanche ne fera pas exception!

C'est à quelle heure minuit? Un rendez-vous le dimanche 20 décembre, à 14 h.

Pour vous procurer des billets : www.lepointdevente.com  (Nouvelle fenêtre)

Claudia Genel

Les Contes à passer le temps, version unplugged 2020

Affiche des «Contes à passer le temps» Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Les Contes à passer le temps soulignent un 10e anniversaire cette année. À défaut de pouvoir célébrer en grand dans les voûtes de la Maison Chevalier, c'est une version audio auquel l'équipe de la Vierge folle nous convie.

Ce qu'on espérait qu'il arrive, c'est qu'on serait capable de faire une rencontre à la Maison Chevalier, à public réduit. Le balado se voulait au départ une consolation pour ceux et celles qui ne pourraient y être en personne , explique le comédien et directeur artistique Maxime Robin.

Dans les circonstances, le balado devient l'unique possibilité. C'est donc à la maison, bien au chaud, qu'on pourra se laisser bercer par la variété des contes et des interprétations. Deux heures de pur bonheur où on parcourt la ville de Québec et où on va à la rencontre de personnages d'une touchante humanité.

On a fait un petit mélange de contes des dernières années et de petits morceaux inédits qu'on avait écrits nous dit Maxime Robin.

Les Contes à passer le temps, un incontournable du temps des fêtes à écouter en attendant, comme le veut la tradition, de pouvoir se rassembler.

Textes : Maxime Robin, Jean-Michel Girouard, Anne-Marie Olivier, Sophie Thibeault, Marc-Antoine Marceau

Distribution : Maxime Robin, Sophie Thibeault, Jacques Leblanc, Lorraine Côté et Sarah Villeneuve-Desjardins

Balado en ligne du 19 décembre au 10 janvier

Tarif 25 $

premieracte.ca  (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros

Marie-Michèle Desrosiers chante Noël sur le web

Marie-Michèle Desrosiers chante Noël sur la scène de La Chapelle Photo : courtoisie: La Chapelle Spectacles

Offrir des spectacles de Noël est une véritable tradition pour Marie-Michèle Desrosiers. Pour ce Noël 2020 qui ne sera pas comme les autres, elle a choisi d'enregistrer un spectacle en formule piano-voix, avec le pianiste Jean Fernand Girard, sur la scène de La Chapelle, à Québec. Dans ce spectacle intimiste, l'artiste reprend notamment quelques-unes de ses chansons préférées, issues de ses deux albums de Noël.

Durant l'été 1996, elle se rendait à Prague pour enregistrer son premier album de chants de Noël, un opus réalisé par André Gagnon. Quelques années plus tard, Marie-Michèle Desrosiers enregistrait à Moscou, un album de Noël avec le célèbre Chœur de l'Armée rouge.

Il y a quelques bandes sonores dans le [présent] spectacle. On peut y entendre un peu le Chœur de l'Armée rouge, et on peut aussi entendre le Chœur symphonique tchèque à travers ça , souligne l'artiste.

Avec sa voix si mélodieuse, son énergie et son amour pour Noël, Marie-Michèle Desrosiers nous offre ici un spectacle plein de vie et fort touchant. Il sera disponible sur le web jusqu'au 30 décembre. Pour plus de détails, visiter info@lachapellespectacles.com  (Nouvelle fenêtre) .

Valérie Cloutier

La chasse aux lutins

L'illustratrice Bach et la chasse aux lutins Photo : Radio-Canada / Coutoisie @Cathy Lessard

Inspirée par la chasse aux arcs-en-ciel du printemps dernier, l'illustratrice Estelle Bachelard, alias Bach, décide de proposer gratuitement des lutins à colorie. Elle convainc des collègues illustratrices de se joindre à elle et crée une page Facebook intitulée La chasse aux lutins  (Nouvelle fenêtre) .

Lancée début décembre, cette page est désormais suivie par près de 2000 amateurs de lutins qui colorient avec plaisir l'un des 40 modèles offerts.

Le principe est simple, il suffit d'imprimer le modèle choisi, de le colorier et de l'exposer dans une fenêtre afin que les promeneurs puissent l'apercevoir de l'extérieur.

Le but de cette chasse? Que les lutins envahissent le Québec et mettent de la joie dans les cœurs des petits et des grands !

Anne-Josée Cameron