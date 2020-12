Elle appelle tous les jours des aînés pour combattre l'isolement

Lunettes pleines de buée sur le visage, Germaine Lehodey attrape son téléphone et tape un numéro inscrit sur une liste en papier. Aujourd'hui, c'est au tour d’une connaissance de 87 ans qui vit seule et est totalement aveugle.

Bonjour Janine, comment vas-tu aujourd’hui? , commence-t-elle. Tu fais toujours ta cuisine? De la salade pour le midi? T’as une bonne diète toi, tu vas vivre jusqu’à 100 ans .

Tous les jours depuis mars, Germaine Lehodey appelle une quarantaine d'amis, pour la plupart francophones, qui vivent seuls à Edmonton. Certains passent parfois une semaine sans parler à qui que ce soit.

Je jase pendant une demi-heure. Ça prend beaucoup de temps dans mes journées, mais j’aime ça , assure-t-elle.

Conseils pour garder le moral

Germaine Lehodey a été travailleuse sociale pour la Ville d'Edmonton pendant 30 ans.

Même à la retraite, elle continue sans relâche de créer des liens et à briser le silence dans certains cas, avec des personnes âgées qu’elle fréquentait à la paroisse catholique Saint-Thomas-d’Aquin.

Elle voit ce rendez-vous quotidien comme une passion plus qu'un devoir.

On raconte toute sorte de choses. Qu'est-ce que vous faites? Quel programme vous regardez à la télévision? Vos voisins sont bien? Je leur raconte mon petit projet. Je recouds des coussins avec des motifs de Noël , mentionne-t-elle.

L’octogénaire offre plusieurs conseils à ses interlocuteurs pour garder le moral et occuper leurs journées parfois longues. Je leur demande s’ils écoutent de la belle musique, de faire ce qu’ils aiment. Boire un bon petit chocolat chaud, ça va faire du bien. Ce n’est pas bon pour la diète, mais ça réchauffe le coeur , raconte-t-elle.

Elle invite aussi ses amis à téléphoner à leurs proches qui s'ennuient eux aussi.

Sans Internet

Le Canada compte 6,8 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Selon une étude de la Croix-Rouge  (Nouvelle fenêtre) , plus de 30 % des aînés vulnérables au Canada se sentent souvent seuls.

Près du tiers ont soutenu qu’ils n’avaient pas de gens sur qui compter et qu’ils ne pouvaient pas obtenir d’aide immédiate en cas de besoin.

Germaine Lehodey est consciente de cette solitude. D’ailleurs, elle appelle surtout les aînés qui n'ont pas accès aux nouveaux moyens de communication offerts par les ordinateurs et l'Internet, comme Zoom ou FaceTime.

C’est important de téléphoner. Beaucoup de ces personnes n’ont pas appris la technologie. C’est le téléphone qui est leur technologie d’aujourd'hui , souligne-t-elle.

Au Canada, près d'un tiers des personnes âgées vulnérables n'ont personne sur qui compter. Photo : iStock / DGLimages

Valoriser le troisième âge

Cette francophone se désole de voir une société qui ne valorise pas la vieillesse, surtout après 80 ans , et veut rappeler à ses pairs que, peu importe l’âge, il est important de se fixer des objectifs et de se valoriser.

Dans les magazines, on voit toujours des personnes jeunes dans les publicités , observe-t-elle. Comme aînés, il faut dire qu’on est encore valable. Si on dit qu’on n’est plus valable, la société va dire qu’on est plus valable. C’est à nous de faire ça.

Germaine Lehodey aimerait voir plus de respect envers les aînés dans la société. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Le Conseil national des aînés, un organisme fédéral, reconnaît dans un rapport  (Nouvelle fenêtre) portant sur l’isolement qu’il est souvent plus important dans les communautés linguistiques minoritaires.

Pour ceux qui ne sont pas sur la liste d’appels de Germaine Lehodey, la plateforme en ligne Connect’Aînés permet à des francophones et francophiles en milieu minoritaire au Canada de participer à des activités à distance.