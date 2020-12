Le Yukon prêt à recevoir ses premiers vaccins

Le Yukon affirme être prêt à recevoir et distribuer les vaccins de Moderna après l’annonce d'Ottawa pour une réception anticipée au pays d’un premier chargement, soit possiblement d’ici la fin décembre.

Dans un communiqué, la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Pauline Frost, a souligné poursuivre le travail auprès des collègues fédéraux sur la logistique de livraison aussitôt le vaccin approuvé et prêt pour la distribution. Nous avons déjà reçu trois congélateurs pour faciliter l’entreposage.

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé mardi que les territoires du Grand Nord devraient recevoir les premières doses du vaccin de Moderna au cours des prochaines semaines une fois approuvé par Santé Canada .

L’envoi pourrait se faire 48 heures après le sceau d'approbation obtenu.

Les territoires ont indiqué préférer recevoir le vaccin de Moderna plutôt que celui de Pfizer-BioNTech en raison de ses conditions d’entreposage. Le vaccin de Pfizer-BioNTech requiert des températures de -70 degrés Celsius alors que le vaccin de Moderna peut être entreposé à des températures de -20 degrés Celsius.

Cela rend [le vaccin de Moderna] une meilleure option pour le transport sur de longues distances vers des régions plus isolées. Donc, les doses de ce vaccin seront envoyées vers le Nord ainsi que vers les communautés isolées et autochtones. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La ministre Pauline Frost croit qu’il est préférable de recevoir une seule livraison de tous les vaccins pour le territoire de façon à pouvoir poursuivre l’immunisation sans interruption.

Nous avons l’assurance que le Yukon recevra suffisamment de doses pour vacciner 75 % de la population début 2021. Pauline Frost, ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

Selon le plan de distribution du territoire, la priorité de vaccination sera celle des résidents et le personnel des centres de soins de longue durée, des travailleurs de la santé, des aînés de plus de 80 ans et des résidents des collectivités rurales.