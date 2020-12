Au Connecticut, l’avant-goût d’une reprise économique à deux vitesses

Une fois par mois, une école secondaire de Bridgeport, à un peu plus d’une heure de route au nord-est de New York, installe des tables à l’extérieur pour offrir des fruits et des légumes aux membres de la communauté.

Je suis comme des millions d’Américains. Je me cherche un emploi et je m’inquiète de voir combien de temps la crise durera , lance Mary, rencontrée les bras chargés de sacs de nourriture.

Le mois dernier, l'organisme Feeding America estimait que plus de 50 millions d'Américains pourraient faire face à de l'insécurité alimentaire.

Cette mère de famille affirme avoir de la difficulté à jongler avec la présence de ses quatre enfants à la maison et sa recherche d’emploi. Elle reproche aux élus à Washington de ne s'être toujours pas entendus sur un nouveau plan d’aide depuis que le fédéral a cessé, cet été, d'envoyer des chèques d'aide directement aux gens.

Pendant ce temps, ça fait six mois que les gens perdent leur maison, ils ont peur d’être évincés quand les protections expireront et n’ont pas assez de nourriture. Mary, rencontrée dans une banque alimentaire de Bridgeport

Dates à surveiller : 26 décembre : fin de certaines prestations d'assurance-emploi liées à la pandémie

1er janvier : fin du moratoire fédéral sur les évictions

Une file devant une banque alimentaire de Bridgeport, au Connecticut Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Au Connecticut, les familles comme celles de Mary ne sont pas les seules à tourner leur regard vers Washington. C'est le cas également des petits commerçants.

À Stamford, plus à l’Ouest, le petit bistro Chez Vous est pratiquement vide pour le repas du midi.

Normalement on serait plein. On aurait le service normal, mais aussi les partys de Noël , raconte le chef Erik Erlichson.

Le bistro Chez Vous, de Stamford, est presque vide en cette période des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Le loyer, on ne leur a pas payé depuis quatre ou cinq mois. On leur doit plus de 40 000 $ , ajoute le copropriétaire Alain Bars.

Les restaurateurs ont initialement touché un prêt dans une première vague d’aide du gouvernement, mais les fonds se sont rapidement épuisés.

C'est très dur de venir ici travailler tous les jours, il y a trois fois personne, mais il faut qu'on soit là. Ça fait mal à la tête. On est stressés, on se dit : "Comment on va faire pour nos employés?" Alain Bars, copropriétaire du bistro Chez Vous, à Stamford

Erik Erlichson et Alain Bars dans leur restaurant de Stamford, au Connecticut Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Les propriétaires du bistro Chez Vous ne sont pas les seuls à subir les contrecoups de la pandémie.

Fran Pastore, présidente du conseil de développement économique des femmes du Connecticut, constate que plusieurs propriétaires de petites entreprises de son État ont des difficultés, notamment des femmes.

Nous risquons d’éroder le tissu de notre culture , indique-t-elle en évoquant les risques auxquels se heurtent les petits commerces américains.

Une crise qui frappe de manière inégale

Pourtant, au Connecticut, le portrait économique n’est pas sombre pour tout le monde.

Devant une maison unifamiliale de Stamford qui s’est récemment vendue à plus de 700 000 $, l’agent immobilier Paul Breunich explique que les affaires sont particulièrement bonnes pour son industrie depuis quelques mois.

Le marché immobilier est en ébullition dans les banlieues de New York, au Connecticut. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Je suis dans ce domaine depuis trente ans et je n’ai jamais rien vu de tel. Je pensais qu’on perdrait des millions de dollars cette année. Paul Breunich, agent immobilier

Nous sommes chanceux dans une situation malheureuse , ajoute-t-il. C’est notamment la proximité avec la ville de New York et le recours répandu au télétravail qui explique l’attraction du marché immobilier dans le sud du Connecticut.

Par rapport à la même période l'année dernière, son agence constate une augmentation de 100 % à 120 % du nombre de personnes qui décident de s'établir sur ce territoire.

Ça va changer la dynamique de manière permanente , prévoit Paul Breunich, qui se dit convaincu que la force du marché immobilier contribuera à la santé économique de sa région.

Mais pour l’instant, force est de constater que le contexte ne profite pas également à tout le monde.

Ce portrait contrasté de l’économie dans un État comme le Connecticut soulève des questions sur les répercussions qu’aura la pandémie sur les inégalités aux États-Unis, croit la chercheuse à l’Université Columbia Megan Curran.

La chercheuse Megan Curran, de l'Université Columbia, se penche sur les impacts économiques de la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Elle évoque la possibilité d’une reprise en K , au cours de laquelle les mieux nantis s’enrichissent et les moins nantis voient leur richesse s’effriter encore davantage.

Nous avons vu cet été que c’était peut-être déjà en train de se produire. Les marchés étaient à la hausse, alors que le revenu des ménages était à la baisse et les gens perdaient leur emploi. Megan Curran, chercheuse à l’Université Columbia

La chercheuse croit que la crise de la COVID-19 pourrait pourtant être l’occasion de s’attaquer aux inégalités économiques.

Elle explique ainsi que certaines mesures initialement adoptées par le Congrès au printemps, comme l’élargissement de l’accès à l’assurance-emploi, ont permis d’éviter le pire en matière de conséquences économiques.

Si ces mesures étaient adoptées de manière permanente, ce serait encourageant pour l’avenir , indique Megan Curran.

Mais le scénario inverse est aussi une possibilité triste et effrayante , explique-t-elle.

Un scénario selon lequel les nombreuses banques alimentaires pourraient faire partie du paysage des villes américaines pendant encore longtemps.