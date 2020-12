Éclosion de COVID-19 au foyer Southbridge Roseview : le syndicat dénonce les conditions

Un mois après le début de l'éclosion de COVID-19 à Southbridge Roseview à Thunder Bay, 12 résidents de l’institution sont décédés des suites du virus et une trentaine d’employés ont été contaminés. Le syndicat dénonce des conditions de travail déplorables et des résidents parfois laissés à eux-mêmes.

Personnel médical surchargé, des gestionnaires absents et des patients non alimentés pendant plus de douze heures qui se baladent entre les services infectés et sains, c’est ce que dénonce Kari Jefford présidente de la section locale 229 d'Unifor, qui représente le personnel de ce foyer.

C’est comme dans un cirque, tout le monde court partout. Kari Jefford, présidente de la section locale 229 d'Unifor

De son côté, la direction de Southbridge Roseview assure que tout est fait pour contenir [l’éclosion].

Nous sommes optimistes que les cas diminuent. [...] Ça a frappé fort et rapidement , soutient Candace Chartier, défenseure principale des aînés et responsable des partenariats stratégiques pour Southbridge Care Homes.

Le district de Thunder Bay a atteint un sommet quotidien le 29 novembre, avec 33 nouveaux cas confirmés, dont 28 qui étaient reliés à Southbridge Roseview.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a rapporté 9 nouveaux cas mardi, aucun en lien avec l'éclosion dans ce foyer.

Les 12 décès causés par la COVID-19 parmi les résidents du foyer Southbridge Roseview représentent près de la moitié des décès dus à cette maladie dans le Nord de l'Ontario.

La perte de nos résidents nous a dévastés. Candace Chartier, défenseure principale des aînés et responsable des partenariats stratégiques à Southbridge Care Homes

L’éclosion qui sévit depuis la mi-novembre pourrait provenir d’un travailleur ou d’un proche aidant asymptomatique. À la question de savoir si cette situation aurait pu être évitée, Candace Chartier soutient qu’il est difficile d’éviter quelque chose lorsque l’on ne sait pas que c’était là.

On peut se faire dépister, ne pas avoir de symptômes, puis se faire tester à nouveau et le test serait positif. Nous faisons tout dans les règles de la santé publique et, d'une manière ou d'une autre, le virus est pourtant entré , poursuit la représentante de l’institution.

Manque de ressources?

La représentante du syndicat soutient que des employés d’entretiens se retrouvent à s’occuper des patients. Des membres du personnel soignant doivent effectuer plus de 16h de travail par jour, sept jours d'affilée. Les gestionnaires des infirmières et les administrateurs ne sont pas dans les unités.

Southbridge Roseview dit recruter du monde. Mais pourquoi ne l’ont-ils pas fait cet été? Kari Jefford, présidente de la section locale 229 d'Unifor

Selon le syndicat, qui collabore depuis 18 ans avec ce foyer, le manque de personnel existait bien avant la pandémie.

Une version des faits contestée par Southbridge Roseview. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. Notre niveau de personnel était bon avant l'épidémie de COVID-19 et nous continuons à ajouter du personnel et une quantité importante de ressources pour nettoyer les locaux , explique Candace Chartier.

Nous veillons à ce que nos effectifs soient suffisants et qu’ils augmentent dans les zones chaudes. Candace Chartier, défenseure principale des aînés et responsable des partenariats stratégiques à Southbridge Care Homes

La défenseure principale des aînés de l’institution ajoute que le centre de soins de longue durée collabore chaque jour avec les partenaires de soins de santé communautaires, le Bureau de santé du district de Thunder Bay et le ministère des Soins de longue durée.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a rapporté près de 331 cas de COVID-19 depuis le 6 novembre, dont plusieurs dizaines au foyer Southbridge Roseview. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Le ministère des Soins de longue durée confirme que des inspecteurs du ministère se sont rendus sur place entre le 1er et le 4 décembre. Leur rapport n’est cependant toujours pas accessible sur le site du ministère.

Nous avons fait beaucoup pour nous assurer que nous étions prêts pour la deuxième vague. Nous avons recruté notre propre épidémiologiste, nous avons engagé un spécialiste de la prévention des infections, 9 de nos employés viennent de terminer un programme de formation spécialisée et 32 autres vont suivre ce programme , argumente Candace Chartier.

Selon Kari Jefford, la situation à Southbridge Roseview reflète un problème plus global dû aux manques de réglementation des maisons de soins de longue durée privées en Ontario.

Tous les éléments étaient réunis pour qu’on en arrive là. La déréglementation des maisons de soins de longue durée entraînée par ce gouvernement et les précédents ne permettent pas de garder nos résidents en sécurité , conclut-elle.

La représentante du syndicat s’inquiète également de la loi 218 adoptée par le gouvernement en novembre. Les maisons de soins de longue durée n’auront pas de compte à rendre , déplore la présidente de la section locale 229 d'Unifor.

Le foyer Orchard Villa, qui appartient également à la compagnie Southbridge Care Homes, a fait l'objet de critiques dans un rapport accablant des Forces armées canadiennes sur cinq centres de soins de longue durée près de Toronto.

Southbridge Care Homes, qui gère 27 foyers de soins de longue durée en Ontario, devrait déployer plus de 300 spécialistes en contrôle et prévention des infections à travers leurs établissements d’ici la fin de l’année 2021.