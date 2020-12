Deux arrestations en lien avec le vol de souvenirs de Wayne Gretzky

L’enquête de trois mois a été menée conjointement avec la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Au mois d’août, la famille du joueur de hockey a contacté la police de Brantford pour signaler le vol de nombreux objets survenu au domicile de Walter Gretzky, le père de Wayne. Les autorités disent avoir découvert rapidement que des objets ayant appartenu au meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey avaient vraisemblablement été vendus à des collectionneurs à travers le Canada.

Des perquisitions menées dans cinq résidences en Ontario et en Alberta le 8 décembre ont permis de recouvrer des objets dont la valeur est estimée à plus d'un demi-million de dollars américains. Un trophée de meilleur joueur et de l’équipement de hockey ont notamment été retrouvés.

Au nom de notre famille, j’aimerais remercier le service de police de Brantford, la Police provinciale de l’Ontario et la GRCGendarmerie royale du Canada pour tout leur travail. Nous apprécions énormément le professionnalisme et le soutien qu’ils nous ont démontré. Glen Gretzky, représentant de la famille Gretzky.

Deux Ontariens ont été arrêtés; un homme d’Oakville est accusé de vol de plus de 5000 $ et de possession de plus de 5000 $ en argent et une femme de Brockville est accusée de fraude de plus de 5000 $ ainsi que d’abus de confiance.