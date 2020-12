Des commerces de la Mauricie se préparent à l’approche d’un reconfinement

La propriétaire de la boutique Kelly Dric mode urbaine à Louiseville a décidé de mettre en vente tout son inventaire pour souffrir le moins possible du reconfinement. Tout en demeurant réaliste, Sylvie Ladouceur aimerait pouvoir récupérer 175 000$ investis pour la saison.

Elle soutient que la deuxième vague est pire que la première pour son commerce de vêtements. Les circonstances lui font passer des nuits blanches. C'est vraiment stressant. C'est stressant pour tous les commerçants , exprime-t-elle.

Sylvie Ladouceur craint pour la pérennité des petites entreprises. La commerçante sensibilise les consommateurs à encourager les PME pour ne pas se retrouver avec des villes fantômes. Nous, on veut survivre. On travaille fort, ça fait longtemps que j'ai l'entreprise , ajoute-t-elle.

Pour 2021, la propriétaire compte revoir son plan d’affaires pour augmenter l’inventaire de vêtements liés au télétravail.

Sylvie Ladouceur est convaincue que la demande sera dirigée vers ce créneau dans les prochaines années.

Saison catastrophe pour certains commerçants

Chez Plante Sports à Trois-Rivières, le gérant estime qu’il s’agit de la pire saison en boutique en 40 ans. Il vend habituellement entre 300 et 500 bâtons de hockey par mois pendant l’automne. Cette saison, il estime en avoir vendu 15 par mois tout au plus. Tous les sports d'équipe sont arrêtés, pour nous c'est la moitié de notre chiffre d'affaires , précise André Plante.

Il appréhende un reconfinement difficile en l’absence d’une boutique en ligne. Les semaines suivant les fêtes sont parmi les plus importantes pour son chiffre d’affaires annuel. C'est une peine mais on n'a pas le choix je pense si on veut repartir dans l'autre sens , ajoute le gérant.

Pas de course aux soldes

Les Trifluviens rencontrés semblent résignés face à l’annonce d’un nouveau confinement. La majorité ne compte pas faire de provisions pour la période appréhendée de fermeture des commerces non essentiels.

Ça ne fera pas vraiment changement du premier confinement et on a survécu à ça. On va survivre à lui aussi, je pense , exprime une cliente d’un supermarché.

Le premier ministre Legault annoncera les détails d’un reconfinement à 17 h mardi.