Fermeture des commerces non essentiels : une mesure bien accueillie

La fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier est désormais officielle. La majorité des propriétaires de ces boutiques régionales s’en doutaient. Ils voyaient la menace planer depuis quelque temps au-dessus de leur tête.

On s’en attendait un peu , admet la copropriétaire de Boutique première à Chicoutimi.

La commerçante comprend la situation, même si le coût économique sera difficile à éponger.

On va faire ce qu’il faut, on voulait au moins jusqu’au 25 décembre, mais je pense que ça va faire une différence en plus avec les enfants qui ne seront pas à l’école. Jessy Lajoie-Boily, copropriétaire de Boutique première

La réaction est semblable au magasin Ultraviolet. Le responsable de la succursale de Chicoutimi, Jean-Philippe Fortin, envisage de continuer ses activités en ligne.

Ça va avoir un impact pour nous, on ne se le cachera pas, car c’est une grosse période de l’année. Par contre, on a un magasin en ligne qui fonctionne très bien, donc on va pouvoir continuer à faire des livraisons locales , dit-il.

Les salons de coiffure seront aussi touchés par ces nouvelles mesures.

Les coiffeuses portent des équipements de protection depuis la réouverture de leur commerce. Photo : Radio-Canada

On aura des pertes, mais si c’est des mesures à respecter pour le bien de la population pour combattre la COVID, on va le faire , soutient la coiffeuse Barbara Negankamg.

Le meilleur moment pour confiner , dit la chambre de commerce

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) est également en accord avec la décision du gouvernement du Québec.

Si il y a bien un moment pour reconfiner c’est celui-là, car le Québec sera déjà en partie en pause, les étudiants seront à la maison. Si c’est une façon pour mieux recommencer l’année, allons-y c’est la meilleure décision que l’on peut prendre , déclare la directrice générale et vice-présidente exécutive de la CCISFChambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord , Sandra Rossignol.

La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon