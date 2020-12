1,2 million d’Ontariens vaccinés d’ici la fin mars, estime le général Hillier

En conférence de presse mardi, il a expliqué qu’il ne pouvait toutefois être plus précis pour le moment. Le général spécifie que l’University Health Network à Toronto et l’Hôpital d’Ottawa, les deux premiers établissements à vacciner des travailleurs de foyers de soins de longue durée, lui ont indiqué qu’ils peuvent immuniser 1000 personnes par jour.

Les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ont été livrées dimanche soir en Ontario. Ce midi, 142 travailleurs avaient été vaccinés, selon le premier ministre Doug Ford. Il prévoyait que 325 de plus le seraient dans chacun des deux hôpitaux. Il y a de la lumière au bout du tunnel , a-t-il déclaré, reprenant une expression qui lui est chère.

Le gouvernement accordera la priorité aux personnes plus vulnérables dans les zones chaudes et aux travailleurs de la santé. Selon le général Hillier, cela représente 1,4 million de personnes, soit plus que le nombre de doses de vaccin disponibles. Il évalue que 1,2 million d’Ontariens seront vaccinés d’ici la fin du premier trimestre de 2021.

Les résidents des foyers de soins de longue durée ontariens recevront le vaccin de Moderna. Photo : Reuters / David Himbert

L’arrivée du vaccin de Moderna va accélérer les choses. Ottawa a annoncé mardi que 168 000 doses seraient livrées dans les deux jours suivant son approbation par Santé Canada.

Ce vaccin n'a pas besoin d'être conservé à très basse température, contrairement à celui de Pfizer-BioNTech, et peut être transporté plus facilement. C'est lui qui sera donc utilisé pour les résidents des centres de soins de longue durée, qu'il serait trop risqué de transporter vers des cliniques de vaccination dans les hôpitaux.

Je ne peux vous dire combien de gens seront vaccinés d’ici la fin de l’année, parce que nous ne savons pas combien de doses du vaccin de Moderna nous recevrons , a affirmé M. Hillier. Nous ne savons pas quand il arrivera ou quand il sera approuvé.

Il soutient qu’il sera distribué aussi rapidement que possible.