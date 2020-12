Une policière de Saguenay fait l’objet d’une enquête pour des propos sur Facebook

Dans une conversation datant d’un peu plus d’une semaine où il est question, entre autres, de la gravité de la situation dans les hôpitaux, la policière a publié un commentaire disant qu’elle et toute sa famille ont eu la COVID-19 et a ajouté mon Dieu les belles vacances! .

La conversation sur Facebook a été retirée au cours des dernières heures.

Jointe au téléphone, la lieutenante a refusé de commenter. La direction du SPS a fait savoir par son porte-parole, Bruno Cormier, qu’aucun commentaire ne serait fait au sujet de l'enquête.

À la Ville de Saguenay, le président de la Commission des ressources humaines, Marc Bouchard, ne veut pas identifier le service de police, puisque les dossiers des employés sont confidentiels.

Il y a une personne qui a tenu des propos sur Facebook qui sont des propos qui ne reflètent pas les politiques et orientations de Saguenay. Il y a une enquête qui a été mise en place afin d’analyser ce dossier et de prendre les mesures nécessaires afin que ces choses cessent , a précisé M. Bouchard.

Marc Bouchard a rappellé qu’en matière de relations de travail, l’employeur doit mesurer la gravité des gestes et évaluer le dossier de l’employé avant d’imposer une sanction à un employé.

Le Service de police de Saguenay a été touché par une vingtaine de cas de COVID-19 en octobre dernier.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Philippe L'Heureux