Le conseil municipal de Tracadie vote pour démanteler une tour de communications

Elle sera démantelée au cours des prochains jours.

La tour de communication de Tracadie sera démantelée sous peu. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le projet de cette tour de télécommunication pour des situations d'urgence a été initié alors qu'Aldéoda Losier était maire. Mais, elle n'est pas encore en état de fonctionner.

Le maire, Denis Losier, se dit soulagé.

Le projet initial devait coûter 45 000 $ , explique-t-il. On était rendu à plus de 117 000 $ en investissements et ça dépassait largement ce qui était prévu. Il y avait d'autres investissements à faire, presque le double de ce qui avait déjà été investi.

Denis Losier, maire de Tracadie Photo : Radio-Canada / René Landry

Denis Losier se dit surtout préoccupé par l'utilisation des fonds publics de la municipalité.

Comment justifier un tel investissement pour quelque chose, en fin de compte, qui n'allait plus servir pour les mesures d'urgence, mais pour radioamateurs? Denis Losier, maire de Tracadie

Le promoteur du projet ne jette pas l'éponge

Le promoteur du projet et propriétaire de la tour, Frank McLaughlin, est très déçu.

J'ai été surpris de la décision, lance-t-il. Ce n'est pas fini. Il y a eu trop d'argent d'investi dans cette tour-là. J'ai investi de l'argent moi-même dans ce projet-là.

La seule chose que je peux dire c'est que ce n'est pas terminé. Frank McLaughlin, propriétaire de la tour

Monsieur McLaughlin laisse entendre qu'il va discuter de tout cela avec un avocat. Il avait entrepris de démarches en Cour du Banc de la Reine, à Bathurst, pour empêcher le démantèlement de sa tour.

Il a l'intention d'envoyer une facture à la municipalité, affirme-t-il.

Qu'ils ne pensent pas de s'en clairer avec seulement 10 000 $ à payer , lance M. McLaughlin.

Le maire Losier, pour sa part, ne semble pas intimidé par les démarches juridiques de Frank McLaughlin. Il considère que les élus sont là pour prendre des décisions.