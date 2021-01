Le T.E Draper en vedette dans un conte pour enfants

Le livre jeunesse a été écrit par l'auteure témiscamienne Nadia Bellehumeur.

Le T.E Draper a été le plus important remorqueur de bois sur le lac des Quinze entre 1929 et 1972. Classé bien culturel en 1979, le bateau fait partie de l'histoire du flottage du bois au Témiscamingue.

Le livre est illustré par Megan Gaudet-Roy de Saint-Eugène-de-Guigues. Photo : Gracieuseté

Ça fait longtemps qu'on en parle à la Planification stratégique du Témiscamingue, on en parle à plusieurs tables [de travail], on ne connaît pas tellement bien notre histoire au Témiscamingue, ce qu'on a, nos richesses , affirme Nadia Bellehumeur, auteure et directrice de la Société de développement du Témiscamingue

Le remorqueur T.E. Draper est le principal attrait touristique d'Angliers (archives). Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

L'auteur du conte, Nadia Bellehumeur, a elle-même été guide touristique pour le T.E Draper le temps d'un été. À partir de l'histoire du site, elle a adapté le conte pour les premiers lecteurs.

On essaie de garder les mots importants qui tournent autour du site, mais en même temps il faut adapter le langage aux tout-petits. On essaie de le rendre dynamique , ajoute-t-elle.

Se réinventer

La directrice des Promoteurs d'Angliers, Cathy Fraser, espère que l'ouvrage servira à attirer des familles sur le remorqueur.

En tant que musée, on est appelé à se réinventer, à apporter de nouvelles choses au public. On voulait trouver quelque chose qui va attirer encore plus les familles et les enfants , dit Cathy Fraser.

Malgré la pandémie, Cathy Fraser espère qu'elle pourra, éventuellement, se rendre dans les écoles et les garderies pour présenter le conte aux enfants.