Le leader de la majorité républicaine du Sénat reconnaît la victoire de Biden

Au lendemain du vote d'une majorité de grands électeurs en faveur de Joe Biden et cinq semaines après l' annonce de sa victoire , le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a finalement félicité le président désigné, mardi.

Depuis ce matin, notre pays a officiellement un président élu et un vice-président élu , a déclaré dans l'enceinte du Sénat le républicain le plus haut placé du Congrès.

Le Collège électoral s'est exprimé. Alors, aujourd'hui, je veux féliciter le président élu Joe Biden , a-t-il ajouté, après avoir parlé des processus légaux et constitutionnels menant à la désignation du président des États-Unis.

Le Sénat connaît bien le président désigné , a-t-il ajouté au sujet de son ancien collègue, qui a siégé pendant plus de trois décennies comme sénateur du Delaware. Il s'est consacré au service public pendant de nombreuses années.

Il a également reconnu la nature historique de l'élection de la sénatrice de Californie Kamala Harris. Au-delà de nos différences, tous les Américains peuvent être fiers que notre nation ait une femme vice-présidente élue pour la première fois , a-il dit. Mme Harris sera aussi la première femme afro-américaine et la première personne asio-américaine à assumer le deuxième rôle le plus important de la Maison-Blanche.

Mitch McConnell avait été critiqué tant par les démocrates que par des politologues et des journalistes pour son refus de reconnaître la victoire du président désigné, un geste que les élus, même du parti adverse, posent traditionnellement de façon automatique dès que les médias annoncent un gagnant.

Les républicains, dont certains refusent toujours d'admettre la défaite du président Trump, avaient évoqué les multiples recours judiciaires du camp Trump.

Mitch McConnell avait commencé son allocution en énumérant les nombreux accomplissements du président Trump.

Par la suite, celui qui sera le 46e président des États-Unis a indiqué aux journalistes avoir eu une bonne conversation avec son ancien collègue républicain, précisant l'avoir appelé pour le remercier de ses félicitations .

L'ex-sénateur a ajouté qu'ils avaient toujours été honnêtes l'un envers l'autre et avaient convenu de se réunir le plus tôt possible .

J'ai hâte de travailler avec lui , a-t-il soutenu.

Selon des sources d'Axios et de NBC News, Mitch McConnell a par ailleurs exhorté ses collègues républicains à ne pas participer aux efforts visant à contester la validation des résultats du Collège électoral, le 6 janvier prochain, date à laquelle le Sénat doit formellement comptabiliser les voix des grands électeurs.

Certains républicains ont exprimé leur intention de s'objecter à la confirmation de la victoire de Joe Biden et de présenter une liste concurrente de grands électeurs pro-Trump.

Une telle initiative forcerait le parti à s'y opposer, ce qui pourrait nuire à certains candidats sénatoriaux aux élections de mi-mandat de 2022, aurait argué M. McConnell.

Lundi, le candidat démocrate à la présidence a sans surprise signé une victoire convainte au Collège électoral, recueillant 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Aucun grand électeur n'a joué les rebelles en allant à l'encontre du vote populaire exprimé dans son État.

Habituellement procédural, l'événement a suivi des semaines de contestations judiciaires et de jeux de coulisses du camp Trump, qui a sans preuve brandi le spectre de fraudes électorales sans précédent, pour renverser les résultats de l'élection.