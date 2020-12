Aide alimentaire: la demande explose en Outaouais

Depuis deux ans, l'organisme confectionne et offre aux organismes communautaires des paniers de Noël qui sont par la suite distribués aux gens dans le besoin.

Cette année, c’est plus du double des paniers de Noël qui ont été confectionnés comparativement à l'an passé, afin de répondre à la demande grandissante.

La pandémie a accru les besoins des moins nantis, et une clientèle nouvelle s’est présentée dans les banques alimentaires.

Dans un mois habituel, on aide environ 12 000 personnes, et là, cette année, au plus fort de la crise, on a aidé près de 16 000 personnes , a confié la coordonnatrice des communications de Moisson Outaouais, Marie-Michèle Barrette. Il y a une nouvelle clientèle qui s’est présentée dans les organismes d’aide alimentaire, parce qu’ils se sont retrouvés sans emploi en raison de la pandémie.

On a distribué 100 000 kg de nourriture de plus cette année à pareille date que l'an passé, c’est énorme. Marie-Michèle Barrette, coordonnatrice des communications de Moisson Outaouais

Cette demande a augmenté de 200 % en milieu rural en Outaouais et de 70 % en milieu urbain.

Des paniers pour chauffer les cœurs

Malgré cette hausse de la demande en aide alimentaire, les banques alimentaires et les organismes communautaires ont pu compter sur la générosité des gens.

Les paniers de Noël confectionnés par la banque alimentaire sont d’une valeur de 142 $ chacun et ont pu être garnis grâce aux dons de la communauté. La valeur totale de tout ce qui sera remis par Moisson Outaouais est de 250 000 $.

Les paniers sont donc bien garnis, car nous voulons que les gens puissent manger à leur faim même si certains organismes d’aide alimentaire sont fermés. La faim, elle, ne prend pas de vacances , a indiqué dans un communiqué le directeur de Moisson Outaouais, Armand Kayolo.

C’est possible parce qu'on a eu beaucoup de soutien cette année au niveau de la population, on a eu des donateurs extrêmement généreux, et ça, c’est quelque chose qu’on a constaté depuis le début de la pandémie , a pour sa part mentionné en entrevue Marie-Michèle Barrette.

Des bénévoles de Moisson Outaouais confectionnent des paniers de Noël garnis de nombreux produits locaux. Photo : Courtoisie Moisson Outaouais

En plus de la générosité des gens, les organismes de la région ont pu aussi compter sur le soutien des bénévoles. On avait perdu des bénévoles plus âgés, mais après ça, on a eu plein de gens qui ont offert de l’aide , a confié, ravie, la coordonnatrice des communications de Moisson Outaouais.

Ces paniers de Noël garnis d’une variété d’aliments locaux, comme de la dinde, de la tourtière, du pain, des légumes et des céréales, seront distribués par les organismes communautaires de la région.